Никто не готов сдаваться: Россия и НАТО могут оказаться у черты, когда дороги назад не будет

Анонс любых будущих встреч Россия — НАТО на высшем уровне станет позитивным событием, которое сможет приостановить эскалацию. Такую позицию ФАН высказал политический аналитик фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев.

Отправка военных

Великобритания рассматривает возможность размещения дополнительных сил в Восточной Европе на фоне ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники.

Как пишет издание, Великобритания, скорее всего, сосредоточится на северо-восточном рубеже НАТО, а не на юго-восточном. Окончательное решение еще не принято.

Все идет к конфронтации

Как отметил Евгений Валяев, Россия и Запад после нескольких раундов переговоров готовят сценарии повышения уровня эскалации в регионе, если все-таки не будет подписано предложенное Москвой соглашение, а к этому все и идет. Каждая из сторон намекает или прямо объявляет, какие шаги она совершит, если нынешние переговоры ничем не закончатся. США готовят новый пакет санкций, расширение НАТО и переброску дополнительных сил в Восточную Европу. Россия в ответ готова к усилению позиций на своих западных границах, активную и открытую помощь ЛНР и ДНР и даже обсуждает усиление военного сотрудничества не только с Ираном, а также с Кубой и Венесуэлой.

Федеральное агентство новостей /

«Великобритания своим заявлением о размещении дополнительных сил в Восточной Европе показывает, что поддерживает США в этом пока, скорее, дипломатическом противостоянии с Россией. Каждая из стран подчеркивает, что их решения не окончательны. Эти заявления, скорее, являются демонстрацией возможностей. Через свой депутатский корпус Россия объявила, что готова будет рассмотреть официальную военную помощь ЛНР и ДНР. Глава МИД РФ Сергей Лавров сразу прокомментировал, что такая помощь со стороны России будет противоречить Минским соглашениям. В случае если Россия и НАТО не придут к соглашению, то велика вероятность, что Минские соглашения будут окончательно расторгнуты, так как все стороны «Минска» обвиняют друг друга в неисполнении его пунктов», — пояснил Евгений Валяев.

На пороге масштабного конфликта

Кажется, что все стороны блефуют, заявляя о своих возможных шагах, но пока никто не готов сдаваться. Такой вектор пугает, так как он может завести обе стороны до такой черты, когда дороги назад практически не будет.

Хотелось бы рассчитывать на зимние Олимпийские игры в Пекине, во время которых градус может немного упасть. Анонс любых будущих встреч на высшем уровне станет позитивным событием, которое сможет приостановить эскалацию. Хотелось бы, чтобы с обоих сторон звучало больше конструктивных и трезвых оценок, чтобы стороны планировали прийти к мирному исходу.

Негативные новости уже разогнали котировки рубля до минимальных значений. России нужен позитивный информационный фон, чтобы биржи и курс рубля смогли передохнуть.

Федеральное агентство новостей / Равид Гор

«Со стороны Запада Германия и Франция явно рассчитывают на более конструктивный диалог с Россией, нежели Вашингтон и Лондон. Если одни члены НАТО, балтийские страны, выступают за введение санкций и помощь Украине, то Хорватия высказалась, что не будет участвовать в вероятном конфликте между Украиной и Россией. В НАТО нет однозначного единства. Если это одна из целей, которую добивается Россия, активно консультирующаяся в последнее время с Китаем, Индией и Ираном, то промежуточные результаты уже становятся заметными. Владимир Путин планирует посетить Пекин на открытии Олимпийских игр, встреча с Си Цзиньпином может внести корректировки в нынешнем противостоянии России и Запада», — заключил Евгений Валяев.

Российская сторона уже не раз опровергала все обвинения стран Запада и Украины о якобы готовящемся «вторжении» на территорию соседнего государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на этот счет подчеркивал, что Москва никогда ни на кого не нападала первой.