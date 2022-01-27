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«Терминал» по-турецки: петербурженка рассказала о своих злоключениях в аэропорту Стамбула

Общество
«Терминал» по-турецки: петербурженка рассказала о своих злоключениях в аэропорту Стамбула
ТАСС  /  Emrah Gurel / AP

Ненастная погода, захватившая Турцию, в частности Стамбул, превратила приятное окончание отдыха нескольких сотен россиян, собиравшихся лететь домой, в настоящий ад — они оказались узниками аэропорта. Где спали, что ели и как жили в стамбульском аэропорту застрявшие путешественники из России, в беседе с ФАН рассказала попавшая в передрягу туристка из Петербурга Мария П.

Ничего не предвещало беды

Неделя отпуска, которую Мария и ее муж решили провести в Стамбуле, была насыщенной и в целом очень позитивной, отмечает участница событий. Даже когда в последний день пошел небольшой снег, настороженности это не вызвало: осадки и осадки — для россиян никакой диковинки. Тем более ни о каких переносах рейсов представители туроператора не сообщали.

Все шло по плану: автобус из отеля в аэропорт выехал вовремя, в аэропорту они прошли регистрацию, таможню и готовились к посадке в самолет. Тогда еще Мария и другие пассажиры рейса Стамбул — Санкт-Петербург не подозревали, что воздушная гавань на долгое время станет их вынужденным пристанищем. 

«В 11 утра 24 января нас привезли в аэропорт Стамбул. Мы спокойно прошли регистрацию, прошли таможню и спокойно проводили время у гейта, ожидая посадки в самолет. Запланированная на три часа дня посадка так и не началась. На наши вопросы, почему мы не летим, сотрудники аэропорта ответили, что наш самолет не смог приземлиться и его отправили в Анкару — посадки в ближайшее время не предвидится. В этот момент на информационном табло появилась информация, что наш рейс отложен на более позднее время», — рассказала участница событий.

«Терминал» по-турецки: петербурженка рассказала о своих злоключениях в аэропорту «Стамбул»
instagram.com / @maria_june7

При этом собеседница ФАН признает — погода в тот момент, и правда, ухудшилась. По ее словам, это была настоящая метель, которая встала стеной — не видно было, что происходит за окном.

«У меня еще была какая-то надежда, что наши опытные северные летчики могут как-то справиться с такими погодными условиями. Может там действительно расчищают взлетно-посадочные полосы от сугробов. В общем, было полное ощущение, что в 17:00 мы улетим», — поделилась она.

Но ни в 17:00, ни глубокой ночью, ни на следующий день петербуржцам так и не удалось покинуть Турцию. При этом важно: рейс не отменили, а постоянно переносили на более позднее время, хотя синоптики сразу предупреждали — до среды возобновить авиасообщение вряд ли удастся. Россиянам оставалось только ждать очередного переноса либо долгожданного вылета.

Терминал: россиянам — сэндвичи, европейцам — горячий обед 

Как сказала Мария, пока была чехарда с постоянным переносом рейса, они прогуливались по аэропорту, заходили в кафе перекусить.  

«Ни в 17:00, ни в 23:00 посадки не было — высветился очередной перенос. Причем все остальные рейсы — в Бостон, Париж, Рим и в другие европейские и американские мегаполисы — отменили, то есть отмена рейса означает, что людей сразу размещают в гостиницах с питанием и другими услугами. А наш рейс компании Nordwind Airlines именно откладывали, поэтому мы были предоставлены сами себе на территории аэропорта», — поделилась пассажирка.

«Терминал» по-турецки: петербурженка рассказала о своих злоключениях в аэропорту «Стамбул»
instagram.com / @maria_june7

Когда вылет в очередной раз перенесли, но уже на утро 25 января, петербуржцам пришлось обустраиваться на ночевку. В этом плане размеры нового стамбульского аэропорта сыграли на руку. Марии и ее мужу удалось найти удаленное кафе, где из стульев они смогли соорудить подобие лежанок, на которых провели ночь. Некоторым туристам повезло меньше — они были вынуждены спать прямо на полу.

«Пока ходили по аэропорту, видели людей с контейнерами с едой. Где они ее брали — непонятно, никакой информации нигде не было: ни голосовых объявлений, ни смс. На следующий день, 25 января, нам кто-то сказал, что около нашего гейта давали какие-то замороженные сэндвичи и один раз среди ночи была выдача риса с мясом. На этом все. У других гейтов, мы видели, людям выдавали полноценные большие контейнеры с едой. А нам, россиянам, только эти сэндвичи. Все эти сутки еду мы покупали за свой счет. Истратили кучу денег: каждый бутербродик — минимум 500 рублей», —  поделилась собеседница ФАН.

В обед 25 января пассажиры петербургского рейса собрались у своего гейта, чтобы решить, как действовать дальше, поскольку никакой информации о том, когда они доберутся домой и сколько им еще нужно ждать в аэропорту, не было. Но совещание прервал настоящий бунт, который устроили их собраться по несчастью из других стран.

«Пока разговаривали, смотрим на нас идет огромная толпа, которая что-то скандирует вроде: «Hotel!Hotel!» Видимо, они хотели, чтобы их «переселили» из аэропорта в гостиницы. Они как раз спустились вниз, на первый этаж, где сидят представители авиакомпаний и там устроили бучу», — рассказала Мария.

«Нас просто бросили и ничего не объясняли»

По словам Марии, после бунта, который устроили другие пассажиры, уже в 15:00 25 января к ним подошел неизвестный человек и сказал, что пассажиров московского и петербургского рейсов отвезут в отель. В отеле путешественникам удалось нормально поесть и поспать.

«Как нам объяснил гид, нас так поздно забрали из аэропорта и мы вынуждены были ночевать там, только потому что дорогу между городом и аэропортом занесло — она была закрыта, автобусы не пускали. А они всю ночь сидели наготове и ждали, пока ситуация разрешится, чтобы забрать нас. Ужасно то, что мы даже не знали о том, что нас собираются забрать в гостиницу — сидели в этом аэропорту как дураки и ждали, когда самолет прилетит. В общем, информации не было никакой — нас просто бросили и ничего не объясняли», — сказала Мария.

Утром 26 января путешественников обратно привезли в аэропорт. История с переносом рейсов началась по новой. На момент общения с Марией время вылета было 19:40. Однако, как сказала петербурженка, в 17:30 никакой информации о регистрации рейса на табло не было — люди опять начали устраиваться на полу.

«Как они будут собирать людей — не понятно, если в прошлый раз мы были в районе своего гейта, то сейчас мы еще не прошли регистрацию, не прошли таможню. И пассажиры разбредаются по аэропорту. Кстати, слышали, что в 15:00 в зоне ожидания были русские волнения. Люди скандировали: «Домой! Домой!» Прям как на стадионе, так было громко. Даже жутко стало. Понятно, что это наши соотечественники, которые находятся в этой зоне давно», — поделилась собеседница ФАН.

Надеемся, что вечером 26 января в 19:40, как и было запланировано авиакомпанией, Марии и другим петербуржцам удалось покинуть стамбульский аэропорт и сейчас все они отдыхают дома. Последнее сообщение от нее было как раз в 19:25, но выглядело оно не утешительно:

«Происходит что-то странное — вроде идет посадка на рейс, но пассажиров вызывают поименно. Ничего не понимаю».

Петербурженка в разговоре с корреспондентом ФАН не единожды отмечала неорганизованность и несогласованность действий служб аэропорта, представителей авиакомпании и туроператора. По ее словам, все время ожидания туристы находились в неведении и не могли получить ответ на простые вопросы: где поесть, где взять воду, что с рейсом и прочее. Даже элементарный сбор туристов в отель происходил не организованно, хотя можно было просто оповестить людей о месте и времени сбора с помощью смс. Ведь контакты застрявших путешественников есть и у туроператора, и у представителей авиакомпании.

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