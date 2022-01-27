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Компания «Аэрофлот» надеется на возобновление полетов в Стамбул 27 января

Общество
Компания «Аэрофлот» надеется на возобновление полетов в Стамбул 27 января
wikipedia.org  /  Pavel Adzhigildaev / CC BY-SA 3.0

Москва, 27 января. Фирма «Аэрофлот» рассчитывает, что рейсы в Стамбул и из него будут восстановлены в четверг после задержек из-за погодных условий.

Самолеты «Аэрофлота» из Москвы в Стамбул и обратно были задержаны ранее до нормализации погодных условий. Перевозчик выразил надежду на возобновление полетов 27 января, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Транспортная прокуратура инициировала проверку в связи с задержками рейсов из Стамбула в Москву из-за снегопада. Надзорные органы оценят действия аэропортовых служб Московского авиаузла в части своевременности информирования пассажиров о задержках рейсов.

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