Париж, 27 января. Читатели издания Le Figaro возмутились результатам опроса, согласно которому около половины жителей Франции верят в скорое «вторжение» России на Украину.

Комментаторы назвали эти сообщения чушью. По их мнению, французы верят в нее только из-за пропаганды США.

«Ну что за вздор — все эти россказни про нападение России на Украину! Все это — дергания на публику, чтобы скрыть темные делишки нашей власти, скрыть их как бы завесой», — написали читатели.

Они уверены, что Россия не заинтересована в вооруженном столкновении. Все проблемы Украины являются ее внутренним делом, и Киев должен их решать самостоятельно.

Недавно заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал Украину игрушкой в руках США и НАТО. Он уверен, что страну используют как инструмент давления на Россию.