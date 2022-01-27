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Биржевые индексы РФ снижаются в начале торгового дня

Экономика
Биржевые индексы РФ снижаются в начале торгового дня
moex.com  /  Московская биржа

Москва, 27 января. Основная сессия Московской биржи открылась снижением ведущих индексов российского рынка, свидетельствуют данные торговой площадки.

Рублевый индекс Мосбиржи теряет 1,75% и находится на уровне 3298,9 пункта. Долларовый РТС снизился до 1308,6 пункта, что на 1,19% ниже, чем на момент окончания предыдущих торгов.

Биржевая стоимость доллара составляет 79,39 рубля. Евро торгуется по 89,05 рубля. Накануне доллар и евро преодолели психологические отметки в 80 и 90 рублей. Однако после появления сообщений о результатах переговоров России и НАТО рубль смог немного укрепиться относительно иностранных валют.

Экономист Мария Конягина ранее отметила в беседе с ФАН, что в период нестабильности валютного рынке не стоит спешить покупать иностранные валюты. По ее словам, сбережения лучше вложить в дополнительное образование, которое позволит увеличить доход.

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