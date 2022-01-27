Россия контролирует ситуацию: Шахназаров заявил, что Москва «застала Запад врасплох»

Россия полностью контролирует ситуацию, чего нельзя сказать про страны Запада, поскольку неожиданные действия Москвы застали его врасплох. Об этом заявил советский и российский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер, генеральный директор и председатель правления киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров.

Если бы западные страны сегодня готовы были бы ввести очередные санкции против Российской Федерации, то они обязательно бы это уже сделали, считает продюсер. По его словам, неожиданные действия России по предъявлению ультиматума насчет безопасности в Европе застали Запад врасплох. Из-за этого, уверен Шахназаров, Вашингтон негодует.

«У меня есть ощущение, что в этой игре Россия контролирует ситуацию, а не Запад. Я думаю, что Запад застали врасплох. Запорожцы написали письмо султану, когда он этого не ожидал. Он думал, что все контролирует, а гарем прекрасно работает. Я, конечно, не хочу идеализировать ситуацию, понимаю, что она драматична. Но я все же думаю, что дело не дойдет до войны. В первую очередь из-за того, что Запад во всей этой истории демонстрирует свою слабость. Если бы западные государства могли бы ввести санкции, они бы их ввели. Но санкционный инструмент себя исчерпал. Введенные санкции против России, могут нанести большой вред как раз именно Западу. Кроме того, Запад показал неготовность воевать. А это все равно что, если ты выходишь на ринг, а ты не готов», — сказал он в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым».

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Карен Шахназаров считает, что ситуация не дойдет до военного конфликта, поскольку Запад уже продемонстрировал свою слабость по отношению к России, а также неготовность откровенно угрожать Москве.

«Мне кажется, что это состояние надолго. Это второе издание «холодной войны», но без того внутреннего и душевного драматизма, которое было во времена СССР. Я помню, что тогда ситуация была более опасной. Вы не забывайте, что доходило до прямого противостояния в Берлине, когда советские и американские танки стояли напротив друг друга. Я помню и 80-е года, когда был Афганистан. Но во втором издании «холодной войны» нет внутреннего смысла. Но правда на нашей стороне, потому что мы себя защищаем», — резюмировал Карен Шахназаров.

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