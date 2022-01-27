Глава МИД Латвии Ринкевич: НАТО предлагает России диалог вместо ультиматумов

Рига, 27 января. Североатлантический альянс предлагает России диалог и меры по деэскалации напряженной ситуации. Об этом написал глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич на странице в Twitter.

По словам дипломата, теперь Москва должна выбрать путь — мир или «агрессия со всеми вытекающими».

«Вместо ультиматумов НАТО предлагает России диалог и меры по деэскалации, укреплению доверия и прозрачности. Мы твердо придерживаемся ключевых принципов — открытых дверей и коллективной защиты», — отметил министр.

Западные страны и Украина продолжают распространять недостоверную информацию о «российской агрессии». Москва неоднократно опровергала подобные заявления и отмечала, что не намерена проявлять враждебные действия в отношении других стран.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин ранее заявила, что власти республики пока не рассматривают вопрос о вступлении страны в состав НАТО.