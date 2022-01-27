Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 января 11:41
11:41
Армия
Власти ЛНР сообщили о размещении зенитной установки ВСУ в городе Попасная
11:40
Происшествия
ФАН публикует кадры опрокинувшейся легковушки на Нагатинской улице в Москве
11:39
Общество
Власти Дагестана сделали бесплатной процедуру оформления домовладений для подачи газа
11:38
Политика
Время разговоров закончилось: почему Путин отказался посетить Мюнхенскую конференцию
11:32
Общество
Сильный снегопад обрушился на север Израиля
11:31
Общество
Оперштаб сообщил о 665 смертельных случаях из-за COVID-19 в России за сутки
11:31
Общество
Ольга Кабо рассказала о причинах развода с первым мужем
11:30
Политика
Мэр Хиросимы Мацуи предложил провести саммит G7 в 2023 году в его городе
11:27
Шоу-бизнес
Актриса Ольга Кабо рассказала правду об отношениях с Николаем Караченцовым
11:27
Происшествия
Момент расстрела сослуживцев солдатом-срочником в Днепре попал на камеру видеонаблюдения
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Глава МИД Латвии Ринкевич: НАТО предлагает России диалог вместо ультиматумов

Политика
Глава МИД Латвии Ринкевич: НАТО предлагает России диалог вместо ультиматумов
pixabay.com

Рига, 27 января. Североатлантический альянс предлагает России диалог и меры по деэскалации напряженной ситуации. Об этом написал глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич на странице в Twitter.

По словам дипломата, теперь Москва должна выбрать путь — мир или «агрессия со всеми вытекающими».

«Вместо ультиматумов НАТО предлагает России диалог и меры по деэскалации, укреплению доверия и прозрачности. Мы твердо придерживаемся ключевых принципов — открытых дверей и коллективной защиты», — отметил министр.

Западные страны и Украина продолжают распространять недостоверную информацию о «российской агрессии». Москва неоднократно опровергала подобные заявления и отмечала, что не намерена проявлять враждебные действия в отношении других стран.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин ранее заявила, что власти республики пока не рассматривают вопрос о вступлении страны в состав НАТО.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Глава МИД Латвии Ринкевич: НАТО предлагает России диалог вместо ультиматумов
Латвия нато мид
Комментировать