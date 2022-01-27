Санкции США против России могут обернуться для Европы непредвиденными последствиями

Вашингтон делает все, чтобы оторвать Европейский союз от Москвы. Если будет опущен новый железный занавес, то это приведет к разграблению ЕС. Такого мнения придерживается известный российский политолог и публицист Дмитрий Куликов.

Новые санкции Соединенных Штатов против РФ могут обернуться для Европы непредвиденными последствиями, считает специалист. По его словам, Вашингтон всеми силами пытается сделать все, чтобы были разорваны торгово-экономические отношения между Россией и Европой. Делается это для того, чтобы США заполучили полный контроль над европейским рынком, указал он.

«Мое высказывание было в общем виде, что Америка будет грабить Европу. Теперь я могу сказать конкретно, какой план за этим всем стоит. Если опустится железный занавес, то будут разорваны все торгово-экономические отношения. Так, например, Германия еще не до конца понимает, что может произойти. Но она точно понимает то, что если разорвутся все торгово-экономические отношения, то Германии «капут». Из Вашингтона уже приходят заявления о том, что Америка заботится об европейцах. Они говорят, что уже провели переговоры по поставкам газа в Европу с Австралией, Катаром и так далее. Но есть два вопроса: по какой цене будет этот газ и сколько его будет поставляться в Европу? Наверное, можно будет поставить газ в ЕС где-то по 10 тыс. евро за 1 тысячу кубометров», — сказал специалист в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым».

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Дмитрий Куликов также добавил, что сегодня США не в состоянии справиться с Китаем, поэтому в качестве «жертвы» выбрали Европейский союз. По его мнению, американцы уже готовы приступить к «разделке» экономики крупнейших стран ЕС.

«Я хочу, чтобы все понимали: когда я говорю, что это приведет к смерти немецкой экономики, а это значит, что и европейской, так это как раз то, что сейчас нужно американцам. Все равно все будет рушиться. Поэтому там должна образоваться промышленная пустота. Американцы, как истинное марксисты, понимают, что они имеют дело с очередным кризисом перепроизводства. Есть два варианта, как это побороть: либо нужно освободить мир от китайской промышленной мощности, либо — от европейской. От китайской — куда сложнее. Поэтому они решили освобождать мир от европейского перепроизводства. Да и ситуация сейчас благоприятная. Дорогие немцы, вас никто даже спрашивать не будет, хотите ли вы участвовать во всем этом или нет. Пока все идет таким образом, что вам положили на колоду для разделки и выводят части, какую и в какой очереди будут отнимать», — резюмировал Дмитрий Куликов.

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