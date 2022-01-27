Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 января 11:41
11:41
Армия
Власти ЛНР сообщили о размещении зенитной установки ВСУ в городе Попасная
11:40
Происшествия
ФАН публикует кадры опрокинувшейся легковушки на Нагатинской улице в Москве
11:39
Общество
Власти Дагестана сделали бесплатной процедуру оформления домовладений для подачи газа
11:38
Политика
Время разговоров закончилось: почему Путин отказался посетить Мюнхенскую конференцию
11:32
Общество
Сильный снегопад обрушился на север Израиля
11:31
Общество
Оперштаб сообщил о 665 смертельных случаях из-за COVID-19 в России за сутки
11:31
Общество
Ольга Кабо рассказала о причинах развода с первым мужем
11:30
Политика
Мэр Хиросимы Мацуи предложил провести саммит G7 в 2023 году в его городе
11:27
Шоу-бизнес
Актриса Ольга Кабо рассказала правду об отношениях с Николаем Караченцовым
11:27
Происшествия
Момент расстрела сослуживцев солдатом-срочником в Днепре попал на камеру видеонаблюдения
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

«Воланд» и «Смерть на Ниле» стали самыми ожидаемыми экранизациями 2022 года

Общество
«Воланд» и «Смерть на Ниле» стали самыми ожидаемыми экранизациями 2022 года
facebook.com  /  Марс Медиа

Москва, 27 января. Россияне назвали экранизации, которые больше всего желают посмотреть в нынешнем году. Рейтинг возглавила картина Михаила Локшина по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» «Воланд».

Данные опроса Storytel и Viber свидетельствуют о большом интересе к картине «Воланд». Эту ленту выбрали 29,4% респондентов. Премьера «Воланда» изначально должна была состояться в этом году, однако ее перенесли на 1 января 2023 года.

На втором месте расположилась экранизация одноименного романа Агаты Кристи «Смерть на Ниле». Выход этого фильма ждут 25% россиян. Тройку лидеров замыкает «Утраченные иллюзии» Ксавье Джанноли по роману Оноре де Бальзака (13,5% опрошенных). В десятку самых ожидаемых киноэкранизаций попали «Аллея кошмаров» Гильермо дель Торо, «Ампир V» Виктора Гинзбурга, «Мы» Гамлета Дульяна и другие.

За съемками фильма Локшина следят многие поклонники классической литературы. Актеры, занятые в проекте, делятся кадрами со съемочной площадки. Юлия Снигирь, исполнившая роль Маргариты, показала фото с Мастером во время прогулки.

Вернуться назад
Все новости / Общество / «Воланд» и «Смерть на Ниле» стали самыми ожидаемыми экранизациями 2022 года
кино экранизация воланд
Комментировать