«Воланд» и «Смерть на Ниле» стали самыми ожидаемыми экранизациями 2022 года

Москва, 27 января. Россияне назвали экранизации, которые больше всего желают посмотреть в нынешнем году. Рейтинг возглавила картина Михаила Локшина по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» «Воланд».

Данные опроса Storytel и Viber свидетельствуют о большом интересе к картине «Воланд». Эту ленту выбрали 29,4% респондентов. Премьера «Воланда» изначально должна была состояться в этом году, однако ее перенесли на 1 января 2023 года.

На втором месте расположилась экранизация одноименного романа Агаты Кристи «Смерть на Ниле». Выход этого фильма ждут 25% россиян. Тройку лидеров замыкает «Утраченные иллюзии» Ксавье Джанноли по роману Оноре де Бальзака (13,5% опрошенных). В десятку самых ожидаемых киноэкранизаций попали «Аллея кошмаров» Гильермо дель Торо, «Ампир V» Виктора Гинзбурга, «Мы» Гамлета Дульяна и другие.

За съемками фильма Локшина следят многие поклонники классической литературы. Актеры, занятые в проекте, делятся кадрами со съемочной площадки. Юлия Снигирь, исполнившая роль Маргариты, показала фото с Мастером во время прогулки.