Звезда фильма «Один дома» Маколей Калкин собрался жениться во второй раз

Лос-Анджелес, 27 января. Звезда рождественской комедии «Один дома» и музыкант Маколей Калкин планирует жениться на своей избраннице — актрисе Бренде Сонг. Актер обручился с возлюбленной, от которой у него уже есть ребенок.

Папарацци сфотографировали Сонг во время прогулки по Беверли-Хиллз. На снимках можно увидеть кольцо с массивным бриллиантом на левом безымянном пальце возлюбленной Калкина. Зарубежные издания тут же решили, что актер сделал предложение избраннице.

Эти подозрения подтвердил источник издания People. По его словам, Калкину и Сонг очень понравилось быть вместе как семья с момента появления общего ребенка.

«Помолвка — естественный следующий шаг для них. Они рады своему совместному будущему», — отметил инсайдер.

Калкин и Сонг познакомились в 2017 году на съемках фильма «Земля перемен», после чего и начался их роман. В апреле прошлого года у пары родился сын, которого назвали в честь погибшей сестры актера Дакоты, напоминает «Вечерняя Москва».

Предстоящая женитьба станет второй для звезды фильма «Один дома». В 1998 году он связал себя узами брака с актрисой Рэйчел Майнер, причем на момент свадьбы жениху и невесте было всего по 17 лет. Калкин разошелся с первой женой уже через два года после свадьбы, а в 2002 году они окончательно развелись.

Ранее критик Давид Шнейдеров объяснил успех фильма «Один дома» участием в съемках Маколея Калкина. По мнению эксперта, актер изумительно сыграл в комедии.