Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 января 11:41
11:41
Армия
Власти ЛНР сообщили о размещении зенитной установки ВСУ в городе Попасная
11:40
Происшествия
ФАН публикует кадры опрокинувшейся легковушки на Нагатинской улице в Москве
11:39
Общество
Власти Дагестана сделали бесплатной процедуру оформления домовладений для подачи газа
11:38
Политика
Время разговоров закончилось: почему Путин отказался посетить Мюнхенскую конференцию
11:32
Общество
Сильный снегопад обрушился на север Израиля
11:31
Общество
Оперштаб сообщил о 665 смертельных случаях из-за COVID-19 в России за сутки
11:31
Общество
Ольга Кабо рассказала о причинах развода с первым мужем
11:30
Политика
Мэр Хиросимы Мацуи предложил провести саммит G7 в 2023 году в его городе
11:27
Шоу-бизнес
Актриса Ольга Кабо рассказала правду об отношениях с Николаем Караченцовым
11:27
Происшествия
Момент расстрела сослуживцев солдатом-срочником в Днепре попал на камеру видеонаблюдения
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Звезда фильма «Один дома» Маколей Калкин собрался жениться во второй раз

Шоу-бизнес
Звезда фильма «Один дома» Маколей Калкин собрался жениться во второй раз
Global Look Press  /  Mayer

Лос-Анджелес, 27 января. Звезда рождественской комедии «Один дома» и музыкант Маколей Калкин планирует жениться на своей избраннице — актрисе Бренде Сонг. Актер обручился с возлюбленной, от которой у него уже есть ребенок.

Папарацци сфотографировали Сонг во время прогулки по Беверли-Хиллз. На снимках можно увидеть кольцо с массивным бриллиантом на левом безымянном пальце возлюбленной Калкина. Зарубежные издания тут же решили, что актер сделал предложение избраннице.

Эти подозрения подтвердил источник издания People. По его словам, Калкину и Сонг очень понравилось быть вместе как семья с момента появления общего ребенка.

«Помолвка — естественный следующий шаг для них. Они рады своему совместному будущему», — отметил инсайдер.

Калкин и Сонг познакомились в 2017 году на съемках фильма «Земля перемен», после чего и начался их роман. В апреле прошлого года у пары родился сын, которого назвали в честь погибшей сестры актера Дакоты, напоминает «Вечерняя Москва».

Предстоящая женитьба станет второй для звезды фильма «Один дома». В 1998 году он связал себя узами брака с актрисой Рэйчел Майнер, причем на момент свадьбы жениху и невесте было всего по 17 лет. Калкин разошелся с первой женой уже через два года после свадьбы, а в 2002 году они окончательно развелись.

Ранее критик Давид Шнейдеров объяснил успех фильма «Один дома» участием в съемках Маколея Калкина. По мнению эксперта, актер изумительно сыграл в комедии.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Звезда фильма «Один дома» Маколей Калкин собрался жениться во второй раз
актер предложение калкин
Комментировать