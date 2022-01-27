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Путин стал участником церемонии возложения цветов по случаю снятия блокады Ленинграда

Общество
Путин стал участником церемонии возложения цветов по случаю снятия блокады Ленинграда
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Санкт-Петербург, 27 января. Президент России Владимир Путин принимает участие в траурной церемонии возложения цветов и венков, посвященной 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Мероприятие с участием российского лидера проходит на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге. В полдень по случаю снятия блокады Ленинграда прозвучит памятный выстрел в Петропавловской крепости.

Ленинградский день Победы — так петербуржцы-ленинградцы называют один из самых знаменитых российских праздников воинской славы. Блокада длилась 872 дня — почти 900, поэтому в истории закрепилось название 900-дневная блокада Ленинграда.

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