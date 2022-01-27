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Медведев ответил на вопрос о возможности прямого столкновения России и НАТО

Политика
Медведев ответил на вопрос о возможности прямого столкновения России и НАТО
vk.com  /  Дмитрий Медведев

Москва, 27 января. Прямое столкновение России и НАТО было бы катастрофой. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

В беседе с журналистами РИА Новости Медведев ответил на вопрос о возможности противостояния РФ и Альянса. Зампредседателя СБ России выразил надежду, что такого никогда не случится.

«Это был бы самый драматический, просто катастрофический сценарий. И я просто надеюсь, что этого никогда не произойдет», — говорится в комментарии собеседника СМИ.

Ранее Медведев указал на нарушение НАТО своих обещаний по границам России. Военный блок находится близко к красным линиям, добавил зампредседателя СБ.

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россия нато медведев
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