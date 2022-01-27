Глава ДНР Пушилин заявил, что ВСУ продолжают подготовку к наступлению в Донбассе

Донецк, 27 января. Ряд признаков свидетельствует о том, что украинские войска продолжают активно готовиться к наступательной операции на Донбасс, о чем заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Украинские силовики продолжают подготовку к наступательной операции в республиках Донбасса. Об этом в эфире YouТube-канала «Соловьев Live» заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, разведка фиксирует переброску личного состава и военной техники ВСУ к линии соприкосновения сил.

«Например, за последние дни мы видели на железнодорожных станциях Красноармейск, Дружковка, Зачатовка зафиксировали прибытие эшелонов с ГСМ, с боеприпасами», — рассказал Пушилин.

По словам главы республики, в военных госпиталях в подконтрольных ВСУ населенных пунктах были проведены экстренные мероприятия, которые «говорят о подготовке к наступательной операции». Спецслужбы ДНР из-за этого вынуждены работать в режиме повышенной готовности «во всех смыслах» из-за угрозы диверсий, передает RT.

При этом Киев игнорирует предложения ЛНР и ДНР по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом заявил полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.