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Медведев указал на возможное разрушение Украины из-за деятельности Зеленского

  /   Обновлено: 27 января 2022 10:56
Политика
Медведев указал на возможное разрушение Украины из-за деятельности Зеленского
Федеральное агентство новостей

Москва, 27 января. Деятельность президента Украины Владимира Зеленского на политической арене может привести к крушению Украины. Такое мнение высказал Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Медведев уточнил, что поведение украинского президента соответствует его уровню профессиональной подготовки к должности главы государства. Разочарование деятельностью Зеленского политик отрицает. Тем не менее, действия президента Украины могут привести к серьезным последствиям в дальнейшем, считает Медведев.

«Я в Зеленском не разочарован. Он меня ни в чём не разочаровал. Я считаю, что он делает ровно то, что должен был делать человек с уровнем его подготовки, с уровнем его профессиональной годности к должности президента Украины. И, к сожалению для него самого, наверное, в конечном счёте это ведёт к разрушению самой Украины», — говорит российский политик.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров поднимал вопрос Украины и его нынешнего руководства с журналистами. Он заявил, что с российской стороны угроз украинскому государству никогда не поступало, «в отличие от Зеленского и его соратников».

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украина медведев зеленский
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