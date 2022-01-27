Политолог Макеева назвала «смехотворным» предложение Польши об инспекциях РФ на объектах ПВО США

В случае военного конфликта такие страны, как Польша, столь гостеприимно принимающие у себя заокеанских вояк, неизбежно пострадают за совершенно чужие интересы. Об этом ФАН рассказала политолог Наталья Макеева.

Предложение Варшавы

Польша готова к инспекциям РФ на объектах американских ПВО на европейской территории. Об этом пишет Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники.

Федеральное агентство новостей /

Сообщается, что Вашингтон и его европейские партнеры обсуждали предложение разрешить Москве провести инспекции объектов с системами противоракетной обороны. Однако это будет сделано только при условии, что РФ «разрешит инспекции российской ракетной деятельности в Калининграде».

«Эпоха 90-х закончилась»

«Стоит задать вопрос, а кто такая Польша в ситуации противостояния двух полюсов мировой геополитики? С ними просто смешно обсуждать подобные вопросы. Если бы американцы выдвигали условия допуска на свои объекты, это хотя бы было обосновано. Это их ПВО как минимум. А еще они на сегодняшний день получили контроль над этой территорией. Польша не суверенна. Другой вопрос в том, что, хотя диалог в США по этому вопросу был бы обоснован, ни о каком доступе на военные объекты в Калининграде американцев идти не может», — высказала свое мнение Наталья Макеева.

Аббас Джума

Она заметила, что эпоха 90-х, когда американские советники сидели в самых секретных кабинетах России и контролировали буквально все, далеко в прошлом. Макеева считает, что Польше пора задуматься, так ли разумно ориентироваться на США, становясь разменной монетой в их авантюрах.

«Реалии таковы, что обстановка в мире накаляется, в первую очередь американцами. В случае военного конфликта такие страны, как Польша, столь гостеприимно принимающие у себя заокеанских вояк, неизбежно пострадают за совершенно чужие интересы», — заключила Наталья Макеева.

При этом недавно стало известно, что НАТО повышает боеготовность собственных сил, включая регионы Черного и Балтийского морей. Об этом заявил Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Российская сторона уже не раз опровергала все обвинения стран Запада и Украины о якобы готовящемся «вторжении» на территорию соседнего государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на этот счет подчеркивал, что Москва никогда ни на кого не нападала первой.