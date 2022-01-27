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Политолог Макеева назвала «смехотворным» предложение Польши об инспекциях РФ на объектах ПВО США
Политика
Политолог Макеева назвала «смехотворным» предложение Польши об инспекциях РФ на объектах ПВО США
Федеральное агентство новостей  / 

В случае военного конфликта такие страны, как Польша, столь гостеприимно принимающие у себя заокеанских вояк, неизбежно пострадают за совершенно чужие интересы. Об этом ФАН рассказала политолог Наталья Макеева.

Предложение Варшавы

Польша готова к инспекциям РФ на объектах американских ПВО на европейской территории. Об этом пишет Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники.

Политолог назвала смехотворным предложение Варшавы об инспекциях РФ на объектах ПВО США
Федеральное агентство новостей /

Сообщается, что Вашингтон и его европейские партнеры обсуждали предложение разрешить Москве провести инспекции объектов с системами противоракетной обороны. Однако это будет сделано только при условии, что РФ «разрешит инспекции российской ракетной деятельности в Калининграде».

«Эпоха 90-х закончилась»

«Стоит задать вопрос, а кто такая Польша в ситуации противостояния двух полюсов мировой геополитики? С ними просто смешно обсуждать подобные вопросы. Если бы американцы выдвигали условия допуска на свои объекты, это хотя бы было обосновано. Это их ПВО как минимум. А еще они на сегодняшний день получили контроль над этой территорией. Польша не суверенна. Другой вопрос в том, что, хотя диалог в США по этому вопросу был бы обоснован, ни о каком доступе на военные объекты в Калининграде американцев идти не может», — высказала свое мнение Наталья Макеева.

Политолог назвала смехотворным предложение Варшавы об инспекциях РФ на объектах ПВО США
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Она заметила, что эпоха 90-х, когда американские советники сидели в самых секретных кабинетах России и контролировали буквально все, далеко в прошлом. Макеева считает, что Польше пора задуматься, так ли разумно ориентироваться на США, становясь разменной монетой в их авантюрах.

«Реалии таковы, что обстановка в мире накаляется, в первую очередь американцами. В случае военного конфликта такие страны, как Польша, столь гостеприимно принимающие у себя заокеанских вояк, неизбежно пострадают за совершенно чужие интересы», — заключила Наталья Макеева.

При этом недавно стало известно, что НАТО повышает боеготовность собственных сил, включая регионы Черного и Балтийского морей. Об этом заявил Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Российская сторона уже не раз опровергала все обвинения стран Запада и Украины о якобы готовящемся «вторжении» на территорию соседнего государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на этот счет подчеркивал, что Москва никогда ни на кого не нападала первой.

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Все новости / Политика / Политолог Макеева назвала «смехотворным» предложение Польши об инспекциях РФ на объектах ПВО США
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