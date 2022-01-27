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ФАС возбудила первые дела по факту необоснованного роста цен на топливо

  /   Обновлено: 27 января 2022 11:17
Экономика
ФАС возбудила первые дела по факту необоснованного роста цен на топливо
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Федеральное агентство новостей

Москва, 27 января. ФАС усилила контроль в регионах за деятельностью участников рынка нефтепродуктов. В Нижегородской области возбуждены дела в отношении ряда компаний, сообщает «Российская газета».

Нижегородское управление Федеральной антимонопольной службы установило доминирование нескольких крупных игроков на рынке нефтепродуктов. Компании продавали топливо по ценам, которые значительно превышают расходы на его производство и реализацию.

«По полученным данным, розничные перепродавцы и автозаправочные станции имеют торговую надбавку на бензины Аи-92 и Аи-95 в достаточном объеме для поддержания безубыточной предпринимательской деятельности. Таким образом, у них есть все условия для обеспечения потребителей нефтепродуктами, не повышая стоимости бензинов», — говорится в сообщении ФАС.

По данным ФАС, в некоторых регионах зафиксированы случаи, когда базовое топливо меняли на премиальное и продавали по более высокой цене. Со всеми случаями специалисты антимонопольной службы будут разбираться в индивидуальном порядке.

В начале года жители Нижегородской области жаловались на массовые перебои с бензином. На автозаправках региона ощущался острый дефицит топлива 95-й и 92-й марки.

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фас нижегородская область нефтепродукты безин
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