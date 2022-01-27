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В Амурской области запретят продажу газовых баллончиков и зажигалок детям
Общество
В Амурской области запретят продажу газовых баллончиков и зажигалок детям
Невские Новости

Благовещенск, 27 января. Председатель Заксобрания Амурской области Константин Дьяконов объяснил актуальность законопроекта о борьбе с детской токсикоманией.

Как напомнил Дьяконов, многочисленные случаи вдыхания подростками паров газа, входящих в состав бытовых приборов, фиксируются в Благовещенске, Свободном, Белогорске и ряде других городов. По предложению областной прокуратуры, амурские парламентарии приняли в первом чтении законопроект, который предусматривает запрет продажи детям товаров со сжиженным углеводородным газом, включая газовые баллончики и зажигалки, сообщает AmurInfo.

Попутно будет введена административная ответственность за продажу детям товаров, содержащих бытовой газ. Для граждан штраф составит от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 20 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 30 до 50 тысяч рублей.

Ранее ФАН сообщал о разработке в Самарской губернской думе законопроекта о введении административной ответственности за склонение детей к токсикомании. Руководитель управления правового обеспечения в сфере общественной безопасности, госстроительства, землеустройства и местного самоуправления губернской думы Майя Трошина указала на отсутствие подобного закона на федеральном уровне.

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дети запрет токсикомания
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