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Дмитрий Медведев назвал Украину игрушкой в руках США и НАТО

  /   Обновлено: 27 января 2022 10:52
Политика
Дмитрий Медведев назвал Украину игрушкой в руках США и НАТО
Prt Scr youtube.com  /  Правительство России

Москва, 27 января. Украина превратилась в игрушку в руках Соединенных Штатов и НАТО. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью журналистам.

По словам политика, напряженная ситуация вокруг Киева в обозримом будущем не разрешится.

«Украина, к сожалению, сейчас превратилась в известной степени в игрушку в руках НАТО и, прежде всего, в руках, естественно, Соединенных Штатов, поскольку Украина используется как инструмент геополитического давления на Россию», — отметил Медведев.

Зампред подчеркнул, что украинское государство само по себе не нужно как США, так и Европе.

Дмитрий Медведев ранее заявил, что сейчас необходимо избежать войны между Россией и Североатлантическим альянсом. По его словам, Москва не ищет конфликта с западными и другими странами.

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Все новости / Политика / Дмитрий Медведев назвал Украину игрушкой в руках США и НАТО
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