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Глава МИД Китая: соблюдение минских соглашений поможет разрешить кризис на востоке Украины
Политика
Глава МИД Китая: соблюдение минских соглашений поможет разрешить кризис на востоке Украины
Федеральное агентство новостей  /  publicdomainpictures.net / pxhere.com

Пекин, 27 января. Глава Министерства иностранных дел Китая Ван И считает, что необходимо добиться выполнения Минских соглашений в полном объеме. О важности их выполнения китайский политик сообщил в ходе телефонных переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает информационное агентство «Новороссия» со ссылкой на информацию «Комсомольской правды».

«Для урегулирования проблемы Украины необходимо вернуться на исходную точку в виде новых минских соглашений. "Минск-2" был одобрен СБ ООН, это общепризнанный всеми сторонами фундаментальный политический документ, необходимо добиться его выполнения в полном объеме», — сказал Ван И.

При этом дипломат подчеркнул, что Китай безусловно поддержит любые усилия, которые будут способствовать выполнению Минских договоренностей. Также глава внешнеполитического ведомства КНР полагает, что не следует провоцировать обострение обстановки, а, напротив, необходимо прекратить любые спекуляции на тему кризиса.

Ранее ФАН цитировал заявление постпредства России в ООН. В нем говорится, что США распространяют откровенную ложь об Украине вместо того, чтобы поддерживать Минские соглашения.

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