Рустам Солнцев заявил, что Началова умерла от собственной глупости

Москва, 27 января. Бывший участник скандального реалити «Дом-2» и блогер Рустам Солнцев резко высказался об идеи переименовать одну из улиц Москвы в честь покойной певицы Юлии Началовой.

Немногие оценили идею дать Ленинскому проспекту в Москве новое название. Среди тех, кому это мысль показалась странной, был и Солнцев. По его мнению, заслуги артистки достаточно условны. Блогер и вовсе считает, что Началова известна тем, что погубила себя.

«Погибла от собственной глупости. Все это знают. Поэтому называть улицы в честь подобного персонажа – это уже сильно», — унизил покойную артистку Рустам Солнцев в разговоре с изданием «Дни.ру».

Уже несколько дней в Сети идет бурное обсуждение о возможном переименовании улицы в Москве. Некоторые поклонники считают, что назвать Ленинский проспект в честь Началовой — значит увековечить память исполнительницы, пишет «Вечерняя Москва».

Юлия Началова ушла из жизни весной 2019 года. Незадолго до кончины она попала в больницу. На протяжении нескольких недель медики боролись за жизнь знаменитости, но спасти ее не удалось.