Сенатор из Австралии Китчинг пригрозила России санкциями из-за Украины

Канберра, 27 января. Власти Австралии могут внедрить санкции против России в случае эскалации ситуации на Украине. Об этом сообщила сенатор от лейбористов страны Кимберли Китчинг в эфире телеканала Sky News Australia.

По словам политика, Австралия намерена координировать свои действия в отношении Москвы вместе с союзниками.

«Что, я думаю, Австралия может сделать, это действовать совместно с близкими по духу странами, с нашими союзниками», — заявила Китчинг.

Она добавила, что в стране, как и в Соединенных Штатах, был принят «Закон Магнитского».

«По нему комитет национальной безопасности кабинета министров может применить санкции», — подчеркнула сенатор.

Австралия ранее приступила к эвакуации семей своих дипломатов с Украины. Власти страны также рекомендовали своим согражданам покинуть территорию украинского государства.