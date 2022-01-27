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Игорь Матвиенко похвалил тембр Ольги Бузовой на видео с пением без фонограммы

Шоу-бизнес
Игорь Матвиенко похвалил тембр Ольги Бузовой на видео с пением без фонограммы
instagram.com  /  @buzova86

Москва, 27 января. Продюсер и композитор Игорь Матвиенко оценил живое исполнение певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Эксперт прокомментировал нашумевшее видео, на котором знаменитость поет без фонограммы.

Ролик с выступления Бузовой на VK Fest разлетелся по Сети еще в начале января. На видео певица исполняет свой хит «Без дел», одновременно танцуя, при этом звезде поп-сцены явно не хватает воздуха. Из-за того, что исполнительница задыхается, разобрать слова песни практически невозможно.

Кадры с поющей вживую знаменитостью вызвали волну критики в соцсетях и Telegram-каналах. Пользователи возмущались, что Бузову вообще выпустили на сцену, а также жаловались на «кровь из ушей» из-за ее пения.

Однако некоторые эксперты не были столь категоричны в адрес артистки. Например, Игорь Матвиенко даже похвалил тембр знаменитости на нашумевшем видео, передает «АиФ».

«Если записать любого исполнителя, поющего под фонограмму, а потом убрать «фанеру» и послушать один голос, будет примерно то же самое или хуже. У этой хоть тембр приятный», — оценил ролик с певицей продюсер.

Ранее мать экс-ведущей «Дома-2» прокомментировала заявления критиков, считающих, что Бузовой пора родить ребенка. Женщина отметила, что ее дочь не собирается становиться матерью-одиночкой.

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Все новости / Шоу-бизнес / Игорь Матвиенко похвалил тембр Ольги Бузовой на видео с пением без фонограммы
бузова знаменитости фонограмма
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