Публицист Союстов: «Чехия анонсировала передачу Украине 4 тысяч артиллерийских снарядов»

В среду, 26 января, информационное агентство ЧТК опубликовало новость, согласно которой Правительство Чехии анонсировало передачу Украине в качестве дара 4006 152-мм артиллерийских снарядов с баз хранения армии республики. Стоимость «пожертвованной» Прагой Киеву партии боеприпасов составит 37 млн крон (примерно 1,5 млн евро).

На первый взгляд, предмет дарения выглядит парадоксально. Но это только на первый. Отсутствие собственных предприятий с полным циклом производства артбоеприпасов, неудачи с попытками таковое производство наладить, активная распродажа снарядов из советских запасов после 1991 года за рубеж, утрата большого количества боеприпасов из-за неправильных условий хранения и взрывов на военных складах, их массовое списание на утилизацию в связи с окончанием гарантийного срока хранения и, наконец, немалый расход артснарядов в ходе гражданской войны в Донбассе — все это в совокупности породило на Украине самый настоящий военный «голод», особенно чувствительный для ВСУ в сегменте 152-мм снарядов. Громко разглагольствуя о грядущем переходе своей артиллерии на натовский калибр в 155 мм, командование ВСУ на деле спешно покупало за границей, где только можно, 152-мм снаряды советского образца. Таким образом, обещанный Прагой «подгон» Киеву будет вполне к месту.

Федеральное агентство новостей /

Впрочем, особым поводом для ликования в глазах украинских военных этот подарок вряд ли станет. И вот почему: в самом начале конфликта в Донбассе ВВС Украины понесли весьма существенные потери от действий ПВО защитников ДНР и ЛНР. Это де-факто привело к двум последствиям.

Во-первых, киевские боевые самолеты и вертолеты стали держаться от Донбасса подальше. Во-вторых, отсутствие воздушной поддержки у своих сухопутных подразделений ВСУ постарались компенсировать усилением поддержки артиллерийской, что привело к заметному увеличению расхода боеприпасов. На пике боевых действий такой расход мог достигать 300-400 выстрелов на ствол в день. Учтем эту цифру, соотнесем ее с тем, что общее число 152-мм артсистем (например, 2А65 «Мста-Б», 2С19 «Мста-С», а также 2С3 «Акация») в ВСУ «убегает» за две сотни, и придем к однозначному выводу: 4 тыс. 152-мм снарядов для потребностей армии Киева — это капля в море. Это не значит, что чешские 152-мм снаряды не убивают — убивают, и еще как. Но военное дело любит прагматичный математический подход. С оглядкой на нормы расхода снарядов в Донбассе во время обострений нетрудно подсчитать, что одной батарее из восьми 152-мм САУ 2С19 «Мста-С» чешского снарядного «пожертвования» хватит меньше, чем на двое суток активных боевых действий.

Ну и еще один момент: весьма показательно, как чешские власти аргументируют свое решение о безвозмездной передаче Украине партии 152-мм снарядов. Прага считает данный шаг выражением солидарности с Киевом во время обострения ситуации на ее восточной границе. Плюс к этому, как пояснил пресс-секретарь минобороны Чехии Якуб Файнор, самой армии республики 152-мм снаряды не очень-то и нужны. Почему? Потому что на складах их в избытке. А еще потому, что минобороны страны в прошлом году подписало контракт с французской группой Nexter Systems на закупку 52 155-мм самоходных гаубиц Ceasar. Для этих артсистем 152-мм снаряды банально не подходят.

Федеральное агентство новостей /

Получается, что перевооружение ствольной артиллерии армии Чехии на артсистему натовского калибра ставит перед Прагой задачу утилизации излишков 152-мм снарядов. В обычном варианте это подразумевает весьма серьезные финансовые затраты — в Европе практически запрещена утилизация боеприпасов без выполнения очень строгих экологических требований. Однако Прага нашла необычный вариант, как можно избавиться от своих ненужных и старых запасов артиллерийских снарядов. Оказывается, их можно просто взять и подарить Киеву!

На выходе получился инновационный способ утилизации боеприпасов с бонусом в виде пиар-эффекта — «Мы выражаем солидарность с Украиной…» Ну да, ну да.

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