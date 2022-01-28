Аналитик Деев о слабеющем рубле: «Геополитика перевешивает высокие цены на нефть»

Нефтяные котировки не оказывают влияния на курс рубля, так как геополитика перевешивает. Об этом ФАН рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Дорогая нефть

Котировки североморского сорта нефти Brent впервые с 13 октября 2014 года находятся на уровне выше 90 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов.

С начала дня стоимость эталонной марки выросла на 2,2%. Дорожает и американская нефть WTI. Котировки техасского сорта торгуются по 87,45 доллара за баррель, прибавив за день 2,16%.

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Причиной роста котировок послужил выход данных о динамике запасов нефти в Соединенных Штатах. По информации Министерства энергетики США, коммерческие резервы сырья на прошлой неделе выросли на 2,38 млн баррелей. В то же время стратегические запасы увеличились на 1,3 млн баррелей.

Слабеющий рубль

Главный вопрос, который возникает после новостей о дорогой нефти, почему российская валюта продолжает слабеть? Ведь дорогое черное золото, казалось, должно было выступить фактором поддержки национальной валюты. Как отметил Артем Деев, в настоящее время курс рубля определяется не котировками нефти, а геополитикой и поведением инвесторов.

«На фоне опасения новых санкций со стороны США рубль начал ослабление еще в конце декабря. А в январе, когда резко обострились отношения РФ и США из-за якобы намерений о «нападении» на Украину со стороны России, начался резкий отток средств инвесторов из рубля. В результате наша национальная валюта с начала года стала самой слабой среди валют развивающихся рынков», — пояснил Артем Деев.

Федеральное агентство новостей /

Он заметил, что обычно в конце месяца отечественная валюта немного укрепляется — в этот период компании-экспортеры перечисляют налоги в бюджет, спрос на рублевую ликвидность резко растет. Но сейчас этого не происходит: инвесторы выходят из рублевых активов из-за опасений военного конфликта на Украине и жестких санкций со стороны США.

«Если ситуация станет более спокойной, это будет фактором для роста курса нашей валюты на какое-то время», — заключил Артем Деев.

Аналитик Citigroup Эд Морс ранее сообщил, что к концу 2022 года мировые цены на нефть могут существенно упасть. При этом эксперты Morgan Stanley и Goldman Sachs утверждают, что стоимость черного золота может преодолеть отметку в 100 долларов.

Российская сторона уже не раз опровергала все обвинения стран Запада и Украины о якобы готовящемся «вторжении» на территорию соседнего государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на этот счет подчеркивал, что Москва никогда ни на кого не нападала первой.