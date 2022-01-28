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Аналитик Деев о слабеющем рубле: «Геополитика перевешивает высокие цены на нефть»

Экономика
Аналитик Деев о слабеющем рубле: «Геополитика перевешивает высокие цены на нефть»
Федеральное агентство новостей  / 

Нефтяные котировки не оказывают влияния на курс рубля, так как геополитика перевешивает. Об этом ФАН рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Дорогая нефть

Котировки североморского сорта нефти Brent впервые с 13 октября 2014 года находятся на уровне выше 90 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов.

С начала дня стоимость эталонной марки выросла на 2,2%. Дорожает и американская нефть WTI. Котировки техасского сорта торгуются по 87,45 доллара за баррель, прибавив за день 2,16%.

Аналитик Деев о слабеющем рубле: Геополитика перевешивает высокие цены на нефть
Федеральное агентство новостей /

Причиной роста котировок послужил выход данных о динамике запасов нефти в Соединенных Штатах. По информации Министерства энергетики США, коммерческие резервы сырья на прошлой неделе выросли на 2,38 млн баррелей. В то же время стратегические запасы увеличились на 1,3 млн баррелей.

Слабеющий рубль

Главный вопрос, который возникает после новостей о дорогой нефти, почему российская валюта продолжает слабеть? Ведь дорогое черное золото, казалось, должно было выступить фактором поддержки национальной валюты. Как отметил Артем Деев, в настоящее время курс рубля определяется не котировками нефти, а геополитикой и поведением инвесторов.

«На фоне опасения новых санкций со стороны США рубль начал ослабление еще в конце декабря. А в январе, когда резко обострились отношения РФ и США из-за якобы намерений о «нападении» на Украину со стороны России, начался резкий отток средств инвесторов из рубля. В результате наша национальная валюта с начала года стала самой слабой среди валют развивающихся рынков», — пояснил Артем Деев.

Аналитик Деев о слабеющем рубле: Геополитика перевешивает высокие цены на нефть
Федеральное агентство новостей /

Он заметил, что обычно в конце месяца отечественная валюта немного укрепляется — в этот период компании-экспортеры перечисляют налоги в бюджет, спрос на рублевую ликвидность резко растет. Но сейчас этого не происходит: инвесторы выходят из рублевых активов из-за опасений военного конфликта на Украине и жестких санкций со стороны США.

«Если ситуация станет более спокойной, это будет фактором для роста курса нашей валюты на какое-то время», — заключил Артем Деев.

Аналитик Citigroup Эд Морс ранее сообщил, что к концу 2022 года мировые цены на нефть могут существенно упасть. При этом эксперты Morgan Stanley и Goldman Sachs утверждают, что стоимость черного золота может преодолеть отметку в 100 долларов.

Российская сторона уже не раз опровергала все обвинения стран Запада и Украины о якобы готовящемся «вторжении» на территорию соседнего государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на этот счет подчеркивал, что Москва никогда ни на кого не нападала первой.

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