Курдские силы разрушили 10 жилых домов в Хасаке

Хасака, 27 января. Проамериканские группировки курдов из «Сирийских демократических сил» (СДС) снесли по меньшей мере десять жилых домов на юго-восточной окраине района Гвейран в Хасаке, сообщает информационное агентство SANA.

Эта часть административного центра одноименной провинции почти неделю переживала серьезное обострение, начавшееся со штурма местной тюрьмы «Ас-Сынаа» боевиками «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ). Радикалы предприняли наступление, чтобы освободить своих соратников, заключенных в пенитенциарном заведении.

После этого в Гвейране и ближайшем квартале Зухур начались городские бои, ставшие причиной нанесения ущерба жилому массиву. Затем курды заявили, что в некоторых домах все еще укрываются террористы. Однако вместо того, чтобы провести операцию по зачистке района и обыску жилых построек, СДС пригнали туда строительную технику и полностью снесли их.

QSD militia demolishes 10 houses in Ghweiran neighborhood, Hasakahttps://t.co/lSznMNOWR6 — SANAEnglishOfficial (@SANAEnOfficial) January 26, 2022

Также проамериканская группировка объявила о введении строгого комендантского часа для местных жителей. Курды организовали серию рейдов по поиску членов ИГ, однако в рамках этой операции в Хасаке и близлежащих деревнях ими были задержаны несколько гражданских лиц. Данных об их дальнейшей судьбе пока нет.

Только накануне «Сирийские демократические силы» объявили о восстановлении контроля над «Ас-Сынаа». Впрочем, такого рода заявления они делали с первого дня конфликта, что неоднократно опровергалось. Недавно появились сведения о том, что часть террористов все же капитулировала, однако некоторые члены ИГ, объединившись в небольшие банды, все еще оказывают сопротивление.

youtube.com / Prt Scr

Даже при поддержке американских военнослужащих на возвращение контроля над тюрьмой курдским подразделениям понадобилась почти неделя. Они временно потеряли контроль над объектом, в котором содержались около трех тысяч радикальных исламистов. Кроме того, члены ИГ смогли полностью разорить располагающийся там арсенал и вооружить своих сторонников.

В период обострения многие жители района были вынуждены оставить дома вместе со всем имуществом и бежать в регионы, находящиеся под защитой правительственных сил Сирийской Арабской Республики.

1 Организация запрещена на территории РФ.