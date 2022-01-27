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Сенатор Пушков предложил способ налаживания отношений между Россией и США

Политика
Сенатор Пушков предложил способ налаживания отношений между Россией и США
Федеральное агентство новостей

Москва, 27 января. Взаимоотношения между Москвой и Вашингтоном изменятся, когда будет установлен обновленный мировой порядок. Так считает российский сенатор Алексей Пушков.

В новых условиях Соединенные Штаты должны потерять доминирующее место на международной политической арене. По мнению Пушкова, реализация подобного сценария сегодня проблематична — США не готовы потерять рычаг управления.

«США — это гегемон, постепенно теряющий позиции в мире, <…> они хотят подчинить себе практически всю Европу, отбросив Россию на окраину. Именно для этого им нужна Украина. Следующей фазой будет конфронтация с Китаем», — считает парламентарий.

Российский сенатор также связал постоянное использование военно-политических способов США со снижением роста возможностей государства. Как следствие, возрастает напряжение внутри страны и за ее границами.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщала, что взаимоотношения между РФ и США пошли на улучшение. Причиной послужила обновленная американская администрация. Тем не менее, прорыва в переговорах добиться пока не удалось.

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украина россия сша пушков
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