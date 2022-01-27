Финляндия сообщила, что не планирует пополнять состав НАТО

Хельсинки, 27 января. Власти Финляндии исключают возможность вступления государства в состав НАТО. Об этом сообщила премьер-министр республики Санна Марин.

Марин добавила, что в последнее время между Финляндией и НАТО произошло сближение, и уточнила, что возможность присоединиться к альянсу в дальнейшем имеет место быть. Ключевой структурой безопасности в республике премьер-министр назвала ЕС.

«Мы не обсуждаем эту возможность [о присоединении к альянсу] сейчас, но мы сохраняем за собой возможность сделать это в будущем — в случае, если мы так решим», — сообщает политик газете El Pais.

Санна Марин также заявила, что деловые взаимоотношения между Финляндией и РФ продолжаются. Но принятые российской стороной меры в ответ на западные санкции повлияли в том числе и на республику. В случае возможных агрессивных действий в сторону Украины от РФ ЕС должен быть готовым и сплоченным.

Ранее глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что миф о «российской угрозе» играет на руку странам Запада, которым нужно создать негативный образ РФ. Политик уточнила, что Москва не планирует военных действий в отношении Украины.