Организаторы подпольных игорных заведений во Владимирской области получили условные сроки

Владимир, 27 января. В течение четырех лет — с декабря 2015 года по сентябрь 2019 года — в городах Киржаче и Александрове двое обвиняемых незаконно организовывали азартные игры. В подпольных игорных клубах использовался интернет. За время незаконной деятельности им удалось заработать более десяти миллионов рублей, сообщают «Владимирские ведомости».

По данным Следственного комитета, инициатива организации игорного бизнеса принадлежала 46-летней женщине, которая ранее имела опыт реализации лотерейной продукции. Ее 33-летний напарник курировал работу игровых залов, собирал вырученные средства и следил за техническим состоянием игрового оборудования. В игровых точках и местах жительства обвиняемых изъята документация, подтверждающая ведение азартных игр, 8 терминалов и 12 системных блоков с установленным игровым программным обеспечением. Несмотря на все улики, преступники свою вину не признали. Суд приговорил обоих к условным срокам: женщину к трем годам лишения свободы условно, мужчину — к двум.

Ранее ФАН рассказывал о задержании владельца незаконного казино во Владимире. Его приговорили к штрафу в полмиллиона рублей.