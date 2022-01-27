Уникальные кадры дозаправки в воздухе бомбардировщиков Ту-95МС появились в Сети

Благовещенск, 27 января. Плановые полеты стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС состоялись в Амурской области. Уникальные кадры тренировки появились в Сети.

На видео запечатлено, как экипажи бомбардировщиков Ту-95МС осуществляют дозаправку в воздухе. Пилоты проводили маневр в условиях ограниченной видимости на высоте не менее шести километров, однако успешно с ним справились. При этом скорость полета составляла более 450 километров в час. Всего свыше десяти экипажей выполнили задачи по пилотированию и воздушной навигации в рамках учений.

Недавно РФ завершила переброску отечественных истребителей Су-35 в Белоруссию в рамках проверки сил реагирования Союзного государства, передает RT.

Ранее сообщалось, что корабли ВМФ РФ закончили подготовку к крупным военным маневрам в акватории Черного моря. Соответствующее видео опублкиовали в Сети.