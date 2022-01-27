Ученые из Университета Тампере перечислили блокирующие коронавирус лекарства

Хельсинки, 27 января. Два препарата из всех существующих способны блокировать коронавирус, заявили ученые из Университета Тампере в Финляндии. Для достижения максимального эффекта их нужно использовать в комбинации.

Речь идет о бафетинибе и стауроспорине. Эти препараты усиливают действие друг друга, поэтому их рекомендуется использовать одновременно. Такой лекарственный тандем способен противостоять даже самым агрессивным штаммам коронавируса, полагают финские ученые. Препараты проникают в организм и блокируют воспалительный процесс в клетках.

«В подобном сочетании эти препараты становятся особо эффективными в борьбе с коронавирусными частицами», — заявили исследователи.

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Российские ученые не отстают от зарубежных коллег, изучая все новые способы борьбы с COVID-19. Так, исследователи проверили на петербуржцах эффективность отечественных препаратов от ковида. Наиболее действенным препаратом оказался «Спутник V». Участников эксперимента также прививали «Спутником Лайт» и «КовиВаком», отмечает газета «Петербургский дневник».

Медики не исключают, что «Омикрон» может оказаться последним циркулирующим среди людей штаммом коронавируса. Врач-иммунолог Владислав Жемчугов допустил, что далее COVID-19 «переключится» на животных.