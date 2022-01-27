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Ученые из Университета Тампере перечислили блокирующие коронавирус лекарства

Наука
Ученые из Университета Тампере перечислили блокирующие коронавирус лекарства
pixabay.com

Хельсинки, 27 января. Два препарата из всех существующих способны блокировать коронавирус, заявили ученые из Университета Тампере в Финляндии. Для достижения максимального эффекта их нужно использовать в комбинации.

Речь идет о бафетинибе и стауроспорине. Эти препараты усиливают действие друг друга, поэтому их рекомендуется использовать одновременно. Такой лекарственный тандем способен противостоять даже самым агрессивным штаммам коронавируса, полагают финские ученые. Препараты проникают в организм и блокируют воспалительный процесс в клетках.

«В подобном сочетании эти препараты становятся особо эффективными в борьбе с коронавирусными частицами», — заявили исследователи.

Ученые из Университета Тампере перечислили блокирующие коронавирус лекарства
pixabay.com /

Российские ученые не отстают от зарубежных коллег, изучая все новые способы борьбы с COVID-19. Так, исследователи проверили на петербуржцах эффективность отечественных препаратов от ковида. Наиболее действенным препаратом оказался «Спутник V». Участников эксперимента также прививали «Спутником Лайт» и «КовиВаком», отмечает газета «Петербургский дневник».

Медики не исключают, что «Омикрон» может оказаться последним циркулирующим среди людей штаммом коронавируса. Врач-иммунолог Владислав Жемчугов допустил, что далее COVID-19 «переключится» на животных.

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