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Режиссер сериала «Бег улиток» рассказал подробности проекта

  /   Обновлено: 27 января 2022 10:17
Общество
Режиссер сериала «Бег улиток» рассказал подробности проекта
кадр из сериала «Бег улиток»

Москва, 27 января. Режиссер Стас Иванов рассказал подробности работы над сериалом «Бег улиток», в котором главные роли сыграли Дарья Урсуляк и Любовь Толкалина. Ради красивых кадров знаменитостям пришлось спуститься в казематы.

Съемки сериала проходили в Петербурге, некоторые сцены снимали в локациях Кронштадта и Стрельны. Работа над проектам длилась долго — съемки шли с осени по весну. Такая продолжительность была связана в том числе с коронавирусом, которым заразился режиссер ленты.

По словам Иванова, из-за пандемийных обстоятельств они не успели снять натуру. Когда он поправился, выпал снег, и делать досъем было неправильно. Съемки были завершены только в апреле.

Локации были весьма экзотические. Артистам пришлось сниматься в полузаброшенных зданиях. В частности, снимали в старом форте под Кронштадтом, в местных подвалах и казематах. Говоря об атмосфере съемок, Иванов отметил, что на площадке, как правило, было не до смеха.

«Редко бывает такое, что снимаешь триллер, а на площадке все смеются», — приводят «Дни.ру» слова кинорежиссера.

Премьера сериала «Бег улиток» состоялась на платформе KION 19 января. Проект рассказывает о двух женщинах, которые столкнулись с тяжелыми испытаниями судьбы.

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иванов сериал бег улиток
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