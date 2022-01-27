Россияне приветствуют предложение единороссов оказать помощь Донбассу

Обозреватель News Front Юлия Витязева горячо поддержала инициативу партии «Единая Россия». Депутаты обратились к правительству страны с просьбой помочь Донбассу путем поставки для его защитников средств активной обороны. Об этом политическая активистка рассказала ФАН.

Пресса сообщила, что российский парламент рассматривает возможность отправки оружия и боеприпасов вооруженным силам самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР — помощь в противостоянии карательным подразделениям ВСУ. Член комитета Государственной думы РФ по безопасности Владимир Васильев накануне заявил, что сценарий на Украине напоминает возврат к нацизму. Депутат сообщил, что на повестке стоит вопрос защиты российских граждан, проживающих на территории Донбасса. Политик отметил, что в условиях готовящейся агрессии Киева необходимо оказать помощь Луганской и Донецкой народным республикам в виде поставок необходимой для сдерживания агрессии военной продукции и принять все меры для обеспечения безопасности их граждан.

Общественный и политический деятель Юлия Витязева заявила, что приветствует инициативу российских политиков и считает, что подобная мера сыграет в качестве сдерживающего фактора для киевских военачальников.

Федеральное агентство новостей /

«Россия имеет полное моральное и юридическое право оказать помощь Донбассу. Вся Европа насыщает Украину оружием и военной техникой, подталкивая кабинет президента [Владимира] Зеленского к началу кровопролития, вопреки Минским соглашениям. Мы давно должны перестать обращать внимание на истерику пропагандистов Вашингтона, Брюсселя и Киева. Что бы наша страна ни предлагала, какие бы усилия ни приложила к построению диалога и установлению мира на юго-востоке Украины, Москву Запад продолжит называть «агрессором», а украинские каратели продолжат обстрелы жилых кварталов Донецка и Луганска», — высказала свое мнение публицист.

Собеседница ФАН напомнила, что на территории Донбасса живут граждане Российской Федерации, которые нуждаются в помощи. Она отметила, что в киевском аэропорту постоянно садятся грузовые самолеты из Евросоюза, несущие на Украину орудия убийства, туда также прибывают инструкторы НАТО. Витязева напомнила, что жители ДНР и ЛНР имеют право на жизнь и должны быть защищены. Она напомнила о словах лидера РФ Владимира Путина о том, что Россия своих не бросает.

Ранее ФАН рассказал о проходящих масштабных учениях ВМФ РФ, каких не было 50 лет. Военные эксперты пояснили, что демонстрация возможностей — это международная практика, принятая во всем мире.