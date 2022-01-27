Москва, 27 января. Украинский сериал «Моя любимая Страшко», который является аналогом российского телехита «Не родись красивой», покажут на канале «Суббота!». Премьера проекта состоится 7 февраля.

Многие российские зрители помнят сериал с Нелли Уваровой в главной роли, который выходил на канале СТС с 2005 по 2006 год. «Не родись красивой» — это отечественная версия колумбийского формата «Я — Бэтти, дурнушка».

Теперь же более современный вариант сериала создали на Украине. Главная героиня проекта «Моя любимая Страшко» — девушка по имени Настя Глушко, которая устраивается на работу в косметическую компанию на должность ассистентки директора. Она ощущает себя неуютно в мире богатых и красивых, но не планирует сдаваться и собирается доказать, что внешность — это не главное. В результате начальник начинает видеть в героине не просто помощницу, передает пресс-служба канала «Суббота!».

Главную роль в сериале сыграла Ирина Поплавская, а компанию на съемках ей составили Александр Соколов, Анастасия Олександрук, Артемий Вовк, Алина Чех и другие актеры. «Моя любимая Страшко» стартует на «Субботе!» 7 февраля в 17:00.

Ранее в России состоялась премьера седьмого сезона знаменитого сериала «Сваты». Проект даже возглавил рейтинг самых популярных сериалов в России в 2021 году.