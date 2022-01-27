Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 января 11:38
11:38
Политика
Время разговоров закончилось: почему Путин отказался посетить Мюнхенскую конференцию
11:32
Общество
Сильный снегопад обрушился на север Израиля
11:31
Общество
Оперштаб сообщил о 665 смертельных случаях из-за COVID-19 в России за сутки
11:31
Общество
Ольга Кабо рассказала о причинах развода с первым мужем
11:30
Политика
Мэр Хиросимы Мацуи предложил провести саммит G7 в 2023 году в его городе
11:27
Шоу-бизнес
Актриса Ольга Кабо рассказала правду об отношениях с Николаем Караченцовым
11:27
Происшествия
Момент расстрела сослуживцев солдатом-срочником в Днепре попал на камеру видеонаблюдения
11:24
Происшествия
Полицейский спас девочку, которая на ватрушке скатилась в полынью в Рыбацком
11:22
Происшествия
Оперативники УФСБ ликвидировали крупную нарколабораторию под Нижним Новгородом
11:21
Происшествия
Блогер Хиза объявлен в розыск по подозрению в мошенничестве
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Телеканал «Суббота!» покажет украинский аналог «Не родись красивой» в России

  /   Обновлено: 27 января 2022 10:27
Общество
Телеканал «Суббота!» покажет украинский аналог «Не родись красивой» в России
Кадр из сериала «Моя любимая Страшко»

Москва, 27 января. Украинский сериал «Моя любимая Страшко», который является аналогом российского телехита «Не родись красивой», покажут на канале «Суббота!». Премьера проекта состоится 7 февраля.

Многие российские зрители помнят сериал с Нелли Уваровой в главной роли, который выходил на канале СТС с 2005 по 2006 год. «Не родись красивой» — это отечественная версия колумбийского формата «Я — Бэтти, дурнушка».

Теперь же более современный вариант сериала создали на Украине. Главная героиня проекта «Моя любимая Страшко» — девушка по имени Настя Глушко, которая устраивается на работу в косметическую компанию на должность ассистентки директора. Она ощущает себя неуютно в мире богатых и красивых, но не планирует сдаваться и собирается доказать, что внешность — это не главное. В результате начальник начинает видеть в героине не просто помощницу, передает пресс-служба канала «Суббота!».

Главную роль в сериале сыграла Ирина Поплавская, а компанию на съемках ей составили Александр Соколов, Анастасия Олександрук, Артемий Вовк, Алина Чех и другие актеры. «Моя любимая Страшко» стартует на «Субботе!» 7 февраля в 17:00.

Ранее в России состоялась премьера седьмого сезона знаменитого сериала «Сваты». Проект даже возглавил рейтинг самых популярных сериалов в России в 2021 году.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Телеканал «Суббота!» покажет украинский аналог «Не родись красивой» в России
суббота Не родись красивой моя любимая страшко
Комментировать