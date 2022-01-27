День полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады отмечается в России 27 января

Ленинградский день Победы — так петербуржцы-ленинградцы называют один из самых знаменитых российских праздников воинской славы. 27 января 2022 года в нашем городе и по всей стране отмечается 78-я годовщина полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады. Это, безусловно, праздник со слезами на глазах — пример невиданного мужества и огромное горе: более миллиона погибших и умерших от голода защитников города и мирных жителей. Подвиг Ленинграда уже в годы Великой Отечественной войны стал примером для всего советского народа. 1 мая 1945 года Ленинград был удостоен звания «город-герой».

Невские Новости / Надежда Капранова

Блокада длилась 872 дня — почти 900. Поэтому в истории закрепилось название 900-дневная блокада Ленинграда. Историки называют днем начала блокады 8 сентября 1941 года, с этого момента город связывала с Большой землей только Дорога жизни, проходившая по Ладожскому озеру.

Прорвана блокада была 27 января 1943 года в ходе героической операции советских войск, которая вошла в историю под названием «Искра». А еще через год — 27 января 1944 года — Ленинград был полностью освобожден от вражеской блокады в ходе Ленинградско-Новгородской операции. К февралю 1944 года немецко-фашистские войска были отброшены от Ленинграда почти на 300 километров, а затем в ходе летнего наступления были освобождены Выборг и Петрозаводск. Очистка акватории Балтийского моря от минных заграждений завершилась уже после войны — в 1946 году.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Сколько именно ленинградцев и бойцов, защищавших город, погибло в годы блокады, историки спорят до сих пор. На Нюрнбергском процессе фигурировали данные о 632 тысячах погибших, но, судя по последним данным, число жертв могло превышать полтора миллиона человек.

Главной причиной смерти был голод. Уже в первые дни блокады немецкая авиация совершила налет на продовольственные Бадаевские склады, где хранились значительные запасы продовольствия. Это стало одним из факторов, спровоцировавших голод. Минимальная норма хлеба в 125 блокадных грамм была установлена в Ленинграде в декабре 1941 года. В ту страшную зиму от голода погибло больше всего ленинградцев.

Невские Новости / Надежда Капранова

Более 17 тысяч мирных жителей стали жертвами вражеских бомбежек и обстрелов. Именно тогда на стенах ленинградских домов появились знаменитые надписи:

«Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна».

Несколько таких надписей сохранились до сих пор как мемориальные, самая известная из них — на Невском проспекте, 14. Каждый год 27 января к мраморной мемориальной табличке у этого дома петербуржцы возлагают цветы, там проводятся траурные мероприятия.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Пискаревское мемориальное кладбище

В Санкт-Петербурге многое напоминает о блокаде, но самый знаменитый памятник беспримерному мужеству ленинградцев — это Пискаревское мемориальное кладбище. В день снятия блокады Ленинграда, 27 января, Пискаревское кладбище посетит президент России Владимир Путин. Напомним, отец президента — участник Великой Отечественной войны, а брат Владимира Путина погиб во время блокады.

«27 января, в день 78-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, президент России Владимир Путин посетит Пискаревское мемориальное кладбище, где почтит память погибших воинов-освободителей и жителей города», — сообщила пресс-служба Кремля.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

В сентябре 2021 года президент России подписал указ о единовременной выплате в размере 50 тысяч рублей защитникам и жителям блокадного Ленинграда. Выплата была приурочена к 80-летней годовщине открытия Дороги жизни.

По данным на апрель прошлого года, в Санкт-Петербурге проживали почти 64 тысячи блокадников — так принято называть защитников города и жителей блокадного Ленинграда. Отметим, президентскую выплату получили блокадники, проживающие не только в Санкт-Петербурге, но и по всей России.