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WSJ: США обсуждают возможность введения новых правил прохода и навигации в Черном море

Армия
WSJ: США обсуждают возможность введения новых правил прохода и навигации в Черном море
Global Look Press  /  US Navy/via Globallookpress.com

Нью-Йорк, 27 января. Соединенные Штаты в ходе составления ответа на предложения России по безопасности обсудили с союзниками возможность ввести новые правила прохода и навигации в Черном море. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Американское издание со ссылкой на источники в Белом доме пишет, что США вместе с партнерами рассмотрели новые идеи по безопасности. Так, Соединенные Штаты собираются разрешить инспекцию своих ракетных комплексов в Румынии и Польше.

В то же время рассматривается вопрос введения новых правил навигации в Черном море. Конвенция Монтре, устанавливающая особые правила для черноморских государств в части использования проливов, действует с 1936 года.

МИД РФ получил письменный ответ от Соединенных Штатов по российским предложениям о гарантиях безопасности. Американская сторона не намерена публиковать документ, передает RT.

Ранее издание The New York Times сообщило, что США намерены начать переговоры с Россией по контролю над вооружениями. Речь идет об ограничении размещения ракет средней и малой дальности.

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