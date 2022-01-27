WSJ: США обсуждают возможность введения новых правил прохода и навигации в Черном море

Нью-Йорк, 27 января. Соединенные Штаты в ходе составления ответа на предложения России по безопасности обсудили с союзниками возможность ввести новые правила прохода и навигации в Черном море. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Американское издание со ссылкой на источники в Белом доме пишет, что США вместе с партнерами рассмотрели новые идеи по безопасности. Так, Соединенные Штаты собираются разрешить инспекцию своих ракетных комплексов в Румынии и Польше.

В то же время рассматривается вопрос введения новых правил навигации в Черном море. Конвенция Монтре, устанавливающая особые правила для черноморских государств в части использования проливов, действует с 1936 года.

МИД РФ получил письменный ответ от Соединенных Штатов по российским предложениям о гарантиях безопасности. Американская сторона не намерена публиковать документ, передает RT.

Ранее издание The New York Times сообщило, что США намерены начать переговоры с Россией по контролю над вооружениями. Речь идет об ограничении размещения ракет средней и малой дальности.