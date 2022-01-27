Казахстанская правящая партия рассмотрит вопрос избрания нового председателя 28 января

Нур-Султан, 27 января. Казахстанская партия «Нур Отан» на съезде 28 января намерена рассмотреть вопрос избрания нового председателя правящей политической силы. Об этом сообщил первый заместитель главы партии Бауыржан Байбек.

До этого стало известно, что партийное заседание будет проходить в дистанционном формате 28 января. Еще в ноябре прошлого года бывший президент республики Нурсултан Назарбаев передал полномочия председателя «Нур Отана» действующему лидеру Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

«Постановлением политического совета... утверждена повестка XXI внеочередного съезда: 1. Об избрании председателя партии; 2. О внесении изменений и дополнений в устав; 3. О внесении изменений в состав политического совета», — написал Байбек на странице в Twitter.

Парламент Казахстана ранее отменил пожизненное председательство Назарбаева в Совбезе. Решение было принято на пленарном заседании верхней палаты.