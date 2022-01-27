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Китайские аналитики Baijiahao исключили большую войну между Россией и США из-за Украины

Политика
Китайские аналитики Baijiahao исключили большую войну между Россией и США из-за Украины
Федеральное агентство новостей

Пекин, 27 января. Россия и Соединенные Штаты пытаются урегулировать ситуацию вокруг Украины, однако пока что безуспешно. Но уже стало ясно, что этот конфликт не перерастет в войну, считают авторы статьи на интернет-платформе Baijiahao.

По словам экспертов, Москва и Вашингтон за последнее время провели целый ряд переговоров, посвященных российским инициативам по гарантиям безопасности и украинскому вопросу. В рамках встреч стороны не смогли достичь результата, поэтому ситуация в мире становится более напряженной, передает «ПолитРоссия».

«Однако, судя по большому количеству проведенных встреч, становится понятно, что Соединенным Штатам и России в целом не трудно урегулировать кризис путем переговоров», — сказано в статье.

Китайские аналитики Baijiahao исключили большую войну между Россией и США из-за Украины
Федеральное агентство новостей /

Китайские аналитики уверены, что причиной возникших проблем стало желание Соединенных Штатов продолжить политическое шоу. Хотя сейчас перспективы разрешения кризиса еще неясны, готовиться к худшему сценарию в виде большой войны не стоит.

«Со временем США и РФ устанут от перетягивания "украинского каната". Тогда в дело вступят дипломатические механизмы, основой которых стала серия уже проведенных российско-американских переговоров. В конце концов кризис будет урегулирован путем диалога», — говорится в материале.

Политолог Ростислав Ищенко ранее сделал пугающее заявление о ситуации вокруг Украины. По его словам, США для провокации России могут применить ядерное вооружение.

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украина сша война
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