Рост ипотечных ставок может привести к падению спроса на новые квартиры

Москва, 27 января. Квартиры в новостройках способны потерять от 10% до 30% спроса из-за роста ипотечных ставок. Об этом пишет Forbes со ссылкой на мнение экспертов.

Специалисты бюро кредитных историй «Эквифакс» сообщили, что средняя полная стоимость ипотеки в декабре возросла с 8,8% до 13,2% и достигла максимума с 2014 года. Застройщики признают, что это заметно сократит спрос на новостройки, но называют ситуацию не провалом, а возвращением показателя к нормальным доковидным отметкам.

Управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка прогнозирует снижение спроса на 8-10%. В то же время управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский допускает падение покупательского интереса в Московском регионе на 30%.

При удачных инвестициях в акции и валюту накопить на жилье в РФ реально за пять-семь лет. На это указал коммерческий директор инвесткомпании Glincom Иван Татаринов.