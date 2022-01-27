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Harper's Bazaar объяснил, почему некоторые продукты нужно есть только теплыми

Общество
Harper's Bazaar объяснил, почему некоторые продукты нужно есть только теплыми
pexels.com

Вашингтон, 27 января. Некоторые продукты следует есть только теплыми во избежание проблем с желудочно-кишечным трактом, пишет издание Harper's Bazaar.

Холодная белковая пища, в том числе салаты с рыбой и курицей, может вызвать ощущение тяжести или дисбактериоз. Холодные белок недостаточное время задерживается в желудке, не успевает расщепиться до аминокислот и попадает в кишечник практически в непереваренном виде, пояснили авторы материала.

Любую термически обработанную еду или блюда с добавлением масла также стоит употреблять в теплом виде. Холодные жиры плохо расщепляются и вызывают дискомфорт в животе. Медики также напомнили, что не стоит смешивать холодную пищу с теплой, иначе есть опасность переесть.

Картофель рекомендуется есть наоборот, холодным. При остывании в нем образуется устойчивый крахмал, который выполняет функцию пробиотика. Уникальные свойства картофеля описала диетолог Синтия Сасс.

Специалисты Роспотребнадзора объяснили, какие жиры необходимо включить в рацион для полноценного усваивания витаминов. Эксперты рекомендуют зимой обязательно употреблять молочные продукты, пишет издание «Подмосковье сегодня».

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