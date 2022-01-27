Harper's Bazaar объяснил, почему некоторые продукты нужно есть только теплыми

Вашингтон, 27 января. Некоторые продукты следует есть только теплыми во избежание проблем с желудочно-кишечным трактом, пишет издание Harper's Bazaar.

Холодная белковая пища, в том числе салаты с рыбой и курицей, может вызвать ощущение тяжести или дисбактериоз. Холодные белок недостаточное время задерживается в желудке, не успевает расщепиться до аминокислот и попадает в кишечник практически в непереваренном виде, пояснили авторы материала.

Любую термически обработанную еду или блюда с добавлением масла также стоит употреблять в теплом виде. Холодные жиры плохо расщепляются и вызывают дискомфорт в животе. Медики также напомнили, что не стоит смешивать холодную пищу с теплой, иначе есть опасность переесть.

Картофель рекомендуется есть наоборот, холодным. При остывании в нем образуется устойчивый крахмал, который выполняет функцию пробиотика. Уникальные свойства картофеля описала диетолог Синтия Сасс.

Специалисты Роспотребнадзора объяснили, какие жиры необходимо включить в рацион для полноценного усваивания витаминов. Эксперты рекомендуют зимой обязательно употреблять молочные продукты, пишет издание «Подмосковье сегодня».