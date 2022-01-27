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Мечтающая стать мамой Макеева призналась, что работает как лошадь

Общество
Мечтающая стать мамой Макеева призналась, что работает как лошадь
instagram.com  /  @makeevan

Москва, 27 января. Актриса Анастасия Макеева честно заявила, что у нее достаточно плотный график. Мечтающая стать матерью знаменитость спит по три часа в сутки.

Анастасия Макеева не ограничивается творческими направлениями для заработка. Не так давно она стала владелицей косметического бренда, занялась арендой недвижимости в Турции и запустила свою линию одежды. По оценке экспертов, доход артистки превышает 11 миллионов рублей в месяц.

«Вы видели мой график? Я работаю как лошадь! Я сплю по три часа в сутки», — заявила Анастасия Макеева в программе Пятого канала «Светская хроника».

Многие убеждены, что артистка вынуждена много работать, чтобы прокормить супруга Романа Малькова и пасынка, перебравшегося в Москву. Хотя избранник артистки уверяет, что он успешный бизнесмен. Однако подписчики не понимают, как мужчина может вести бизнес, если он все время проводит с супругой.

Анастасия Макеева вышла замуж за Малькова в прошлом году. Артистка взяла двойную фамилию в надежде, что это поможет ей забеременеть. Звезда уже давно мечтает стать матерью, но из-за поставленного врачами диагноза не может познать радость материнства.

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