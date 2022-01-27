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Диетолог Гинзбург посоветовал завтракать яйцами во избежание стресса

Общество
Диетолог Гинзбург посоветовал завтракать яйцами во избежание стресса
pixabay.com

Москва, 27 января. Регулярное употребление содержащих белок продуктов положительно сказывается на организме. Как этот элемент влияет на душевное равновесие, рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

Нейромедиатор серотонин регулирует чувства тревожности и радости. Он образуется из аминокислоты триптофана, которая в свою очередь содержится в богатых на белок продуктах, заявил врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия-1».

«Регулярное употребление такой еды помогает увеличить уровень триптофана, серотонина и делает нас устойчивыми к стрессам», — подчеркнул специалист.

Диетолог Гинзбург посоветовал завтракать яйцами во избежание стресса
pixabay.com /

Особенно богаты на белок яйца. Этот продукт отлично подойдет для завтрака, отметил Михаил Гинзбург. Те, кто едят яйца утром, впоследствии окажутся более стрессоустойчивы по сравнению с теми людьми, которые предпочитают кашу или бутерброды. Еще белок содержится в мясе. Например, в индейке. Полезно есть бобовые, орехи и цельнозерновой хлеб. В этих продуктах содержатся магний в большом количестве. Если этого элемента достаточно, человек не реагирует на стресс. Бороться с внешними раздражителями организму помогают и ферментированные овощи.

Россиянам ранее рассказали, как питаться, чтобы сохранить здоровье и красоту волос. Желательно добавить в меню лосося, молочные продукты и мясо птицы, отмечает «Ридус». Не лишними окажутся бобовые и листовые. Если есть возможность, в рацион стоит включить блюда, содержащие тыквенные семечки.

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стресс питание гинзбург
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