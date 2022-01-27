Диетолог Гинзбург посоветовал завтракать яйцами во избежание стресса

Москва, 27 января. Регулярное употребление содержащих белок продуктов положительно сказывается на организме. Как этот элемент влияет на душевное равновесие, рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

Нейромедиатор серотонин регулирует чувства тревожности и радости. Он образуется из аминокислоты триптофана, которая в свою очередь содержится в богатых на белок продуктах, заявил врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия-1».

«Регулярное употребление такой еды помогает увеличить уровень триптофана, серотонина и делает нас устойчивыми к стрессам», — подчеркнул специалист.

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Особенно богаты на белок яйца. Этот продукт отлично подойдет для завтрака, отметил Михаил Гинзбург. Те, кто едят яйца утром, впоследствии окажутся более стрессоустойчивы по сравнению с теми людьми, которые предпочитают кашу или бутерброды. Еще белок содержится в мясе. Например, в индейке. Полезно есть бобовые, орехи и цельнозерновой хлеб. В этих продуктах содержатся магний в большом количестве. Если этого элемента достаточно, человек не реагирует на стресс. Бороться с внешними раздражителями организму помогают и ферментированные овощи.

Россиянам ранее рассказали, как питаться, чтобы сохранить здоровье и красоту волос. Желательно добавить в меню лосося, молочные продукты и мясо птицы, отмечает «Ридус». Не лишними окажутся бобовые и листовые. Если есть возможность, в рацион стоит включить блюда, содержащие тыквенные семечки.