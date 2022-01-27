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ПФР напомнил о возможности получить выплату в 30 тысяч рублей для беременных

Экономика
ПФР напомнил о возможности получить выплату в 30 тысяч рублей для беременных
pixabay.com

Москва, 27 января. Жены российских военнослужащих по призыву имеют право получить почти 30 тысяч рублей в случае беременности. Об этом напомнили в отделении Пенсионного фонда России по Тамбовской области.

Сумма разовой выплаты составляет 29 908,46 рубля плюс районный коэффициент. Деньги также могут получить супруги курсантов-первокурсников военных учебных заведений.

Женщина может подать заявление на выплату на сроке беременности более 180 дней. Второе обязательное условие — муж должен быть призван в армию. Получательница пособия должна предоставить подтверждающий документ из воинской части. Если на момент обращения супруг прошел службу, то справку можно получить в военкомате.

Подготовка к рождению ребенка предполагает наличие необходимой суммы. В связи с этим правительством предусмотрены многочисленные пособия беременным женщинам и выплаты при рождении детей. Федеральное агентство новостей ранее рассказало, какие суммы могут получить семьи, ожидающие ребенка.

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пфр пособия выплаты
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