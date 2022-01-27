Биатлонистки сборной России не смогли вылететь в Пекин из-за проблем с QR-кодами

Москва, 27 января. Российские биатлонистки не смогли вылететь на Олимпийские игры в столицу Китая из-за отсутствия QR-кодов.

Биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова, тренер женской сборной России Михаил Шашилов, а также массажист национальной команды Роман Никитина не сумели сесть на рейс в Пекин. Об этом сообщили журналисты телеканала «Матч ТВ». У Казакевич оказался просрочен QR-код. У остальных он отсутствовал в приложении my2022. В Союзе биатлонистов России (СБР) ситуацию пока не комментировали.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Из-за санкций WADA по отношению к РУСАДА российские спортсмены выступят на турнире под флагом ОКР.

Ранее на чемпионате Европы по биатлону в Германии завершилась мужская индивидуальная гонка. Россиянин Антон Бабиков стал ее серебряным призером.