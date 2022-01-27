Глава МИД КНР Ван И порекомендовал США серьезно отнестись к опасениям РФ по безопасности

Пекин, 27 января. Беспокойства со стороны России в области безопасности должны принять с соответствующей серьезностью. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И.
Он поделился мнением во время разговора с государственным секретарем США Энтони Блинкеном по телефону. Ван И призвал стороны не наращивать напряженность и спокойно отнестись к происходящему.
«Сегодня, в 21 веке, все стороны должны полностью отказаться от менталитета холодной войны и сформировать сбалансированный, эффективный и устойчивый механизм европейской безопасности путем переговоров, а закономерные опасения России в области безопасности должны быть восприняты серьезно и решены», — считает глава МИД КНР.
Ван И высказался относительно обеспечения региональной безопасности. По его мнению, ее нельзя обеспечить усиленной работой над военными блоками. Также безопасное положение одного государства не может быть обеспечено за счет безопасности другой страны.