Москва, 27 января. Сайт, на котором туристы бронируют жилье для поездок по стране, устроил опрос в соцсетях. Его результаты показали, что для путешествий на поезде россияне выбрали Байкало-Амурскую магистраль, трассу Туапсе-Адлер и некоторые другие маршруты.

Транссибирскую магистраль в качестве предпочтительного маршрута указали 15% опрошенных, а самой популярной была названа Байкало-Амурская магистраль — о желании отправиться в путешествие именно по ней заявило 39% респондентов. Трассу Туапсе-Адлер назвали наилучшим маршрутов 20% россиян.

Среди популярных у россиян маршрутов также трасса Черниговское-Отдаленный, которую выбрали 13% опрошенных, Кругобайкальская железная дорога и железная дорога Кимры (Савелово) — Углич.

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Байкало-Амурская магистраль является одним из величайших символов брежневской эпохи и советской власти вообще, сообщило издание «Ридус». Министра обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что реконструкция восточной ветки БАМа будет закончена к 2024 году.