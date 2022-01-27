Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 января 10:00
09:59
Экономика
Рост ипотечных ставок может привести к падению спроса на новые квартиры
09:58
Происшествия
Браконьер ответит в суде за незаконную ловлю рыбы на 540 тыс. рублей в ЯНАО
09:54
Общество
Ученые из Университета Либиха указали на пользу яда пауков для сельского хозяйства
09:54
Происшествия
ФАН публикует видео с места смертельной аварии в Красноярском крае
09:54
Происшествия
В Москве пациентка частного медцентра умерла от анафилактического шока
09:53
Общество
Harper's Bazaar объяснил, почему некоторые продукты нужно есть только теплыми
09:52
Общество
Заявок в 10 раз больше: в Самарскую область завезли детскую вакцину от COVID-19
09:48
Общество
Мечтающая стать мамой Макеева призналась, что работает как лошадь
09:47
Общество
Диетолог Гинзбург посоветовал завтракать яйцами во избежание стресса
09:47
Политика
Как Россия может отреагировать на перевооружение ВСУ, обсудят в «Патриоте»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Певица Дуа Липа дебютирует в роли актрисы в новом боевике Мэттью Вона

Общество
Певица Дуа Липа дебютирует в роли актрисы в новом боевике Мэттью Вона
Global Look Press  /  ImagePressAgency

Лос-Анджелес, 27 января. Певица и модель Дуа Липа начинает актерскую карьеру с участия в съемках нового боевика Мэттью Вона. Режиссер утверждает, что она сыграет в фильме одну из ключевых ролей, а не просто появится в камео.

Исполнительница дебютирует в качестве актрисы в фильме под названием Argylle, который основан на одноименной книге Элли Конвей. Главный герой романа — величайший шпион планеты, путешествующий по всему миру, параллельно выполняя трудные задания.

Липа призналась, что ей было непросто на съемках ленты. По словам актрисы, работа в кино совсем не похожа на ставшие для нее привычными съемки музыкального клипа.

«В музыкальном видео вы играете на камеру, тогда как в фильме вы должны забыть о съемке и погрузиться в роль», — пояснила певица.

Вон уточнил, что у знаменитости «ключевая роль в решающем моменте фильма», передает The Wall Street Journal. Помимо Дуа Липы, в новом боевике режиссера появятся Генри Кавилл, Сэм Рокуэлл, Брайан Крэнстон, Джон Сина, Сэмюэл Л. Джексон и другие актеры. Выход ленты намечен на 2022 год, но точная дата пока не названа.

Ранее Дуа Липа порадовала поклонников довольно пикантными снимками. Певица сфотографировалась в бикини на отдыхе и продемонстрировала подписчикам фигуру.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Певица Дуа Липа дебютирует в роли актрисы в новом боевике Мэттью Вона
боевик дуа липа мэттью вон
Комментировать