Певица Дуа Липа дебютирует в роли актрисы в новом боевике Мэттью Вона

Лос-Анджелес, 27 января. Певица и модель Дуа Липа начинает актерскую карьеру с участия в съемках нового боевика Мэттью Вона. Режиссер утверждает, что она сыграет в фильме одну из ключевых ролей, а не просто появится в камео.

Исполнительница дебютирует в качестве актрисы в фильме под названием Argylle, который основан на одноименной книге Элли Конвей. Главный герой романа — величайший шпион планеты, путешествующий по всему миру, параллельно выполняя трудные задания.

Липа призналась, что ей было непросто на съемках ленты. По словам актрисы, работа в кино совсем не похожа на ставшие для нее привычными съемки музыкального клипа.

«В музыкальном видео вы играете на камеру, тогда как в фильме вы должны забыть о съемке и погрузиться в роль», — пояснила певица.

Вон уточнил, что у знаменитости «ключевая роль в решающем моменте фильма», передает The Wall Street Journal. Помимо Дуа Липы, в новом боевике режиссера появятся Генри Кавилл, Сэм Рокуэлл, Брайан Крэнстон, Джон Сина, Сэмюэл Л. Джексон и другие актеры. Выход ленты намечен на 2022 год, но точная дата пока не названа.

Ранее Дуа Липа порадовала поклонников довольно пикантными снимками. Певица сфотографировалась в бикини на отдыхе и продемонстрировала подписчикам фигуру.