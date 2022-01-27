Медведев: необходимо избежать войны между Россией и НАТО

Москва, 27 января. Необходимо приложить все возможные усилия для исключения вооруженной конфронтации между Россией и НАТО, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев в интервью для ведущих отечественных СМИ отметил, что в РФ никто не ищет войны с западными и другими странами.

«Войны никакой бы ни в коем случае не хотелось… нужно сделать все, чтобы никакой войны не было. А тем более по линии столкновений между Россией и, допустим, Североатлантическим альянсом», — подчеркнул Медведев.

Ранее Медведев объяснил, что российские предложения США и НАТО по гарантиям безопасности являются вполне определенными и не отличаются чрезмерной жесткостью.