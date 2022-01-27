Базовая ставка в США сохранилась на уровне 0-0,25% годовых

Вашингтон, 27 января. Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, оставила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%. Такая информация содержится в сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства.

Соответствующее решение совпало с прогнозами экспертов и игроков рынка. ФРС также сообщила о намерениях продолжить сокращение объема программы выкупа активов и планах свернуть ее в марте.

«Комитет [по операциям на открытом рынке] стремится к поддержанию максимальной занятости на рынке труда и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В связи с этим комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25%», — отмечается в сообщении американского регулятора.

Вместе с тем в текущих условиях, связанных с уровнем инфляции, заметно превышающим 2%, и сильными показателями на рынке труда, в ближайший период будет уместно повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам, указали в ФРС.

Сокращение программы выкупа активов и увеличение ключевой ставки не обеспечат США замедление роста инфляции. Об этом ранее заявил главный аналитик компании «Универ Капитал» Дмитрий Александров.