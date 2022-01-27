NYT: США готовы к переговорам с Россией по взаимным ограничениям вооружений

Нью-Йорк, 27 января. Ответ Соединенных Штатов на предложения России по безопасности открывает путь для организации переговоров об ограничениях на размещение ракет средней и меньшей дальности, пишет издание The New York Times.

По информации американского издания, США готовы обсудить с Россией вопрос взаимного ограничения вооружений. Кроме того, Вашингтон и его партнеры намерены провести переговоры с Москвой об утверждении определенных правил проведения военных учений.

В том числе речь идет об ограничении масштаба и места маневров, чтобы перемещение военного контингента не расценивалось в качестве подготовки к нападению. США недавно дали ответ на предложения РФ по безопасности в Европе. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель положительно оценил дипломатический подход сторон к решению взаимных проблем, передает RT.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал о возможном сотрудничестве Соединенных Штатов с Россией в области кибербезопасности.