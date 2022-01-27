Минфин подготовил концепцию регулирования криптовалют в России

Москва, 27 января. Минфин намерен регламентировать рынок криптовалют в России. Описание концепции финансового ведомства приводит РБК.

Ведомство намерено внедрить правила, согласно которым все операции с криптовалютами будут проходить через российские кредитные организации. Минфин предлагает идентифицировать держателей криптокошельков и разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных.

По словам директора департамента финансовой политики министерства Ивана Чебескова, отсутствие регулирования криптовалют приведет к дестабилизации отрасли, увеличению теневой экономики и новым случаям мошенничества. По данным РБК, концепция Минфина в Центробанк еще не поступала.

В 2021 году капитализация крипторынка превысила 3 трлн долларов. Многие альткоины значительно подорожали. Россияне вложили в криптовалюты около 5 трлн рублей.