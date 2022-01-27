Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 января 10:00
09:59
Экономика
Рост ипотечных ставок может привести к падению спроса на новые квартиры
09:58
Происшествия
Браконьер ответит в суде за незаконную ловлю рыбы на 540 тыс. рублей в ЯНАО
09:54
Общество
Ученые из Университета Либиха указали на пользу яда пауков для сельского хозяйства
09:54
Происшествия
ФАН публикует видео с места смертельной аварии в Красноярском крае
09:54
Происшествия
В Москве пациентка частного медцентра умерла от анафилактического шока
09:53
Общество
Harper's Bazaar объяснил, почему некоторые продукты нужно есть только теплыми
09:52
Общество
Заявок в 10 раз больше: в Самарскую область завезли детскую вакцину от COVID-19
09:48
Общество
Мечтающая стать мамой Макеева призналась, что работает как лошадь
09:47
Общество
Диетолог Гинзбург посоветовал завтракать яйцами во избежание стресса
09:47
Политика
Как Россия может отреагировать на перевооружение ВСУ, обсудят в «Патриоте»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Минфин подготовил концепцию регулирования криптовалют в России

Экономика
Минфин подготовил концепцию регулирования криптовалют в России
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 27 января. Минфин намерен регламентировать рынок криптовалют в России. Описание концепции финансового ведомства приводит РБК.

Ведомство намерено внедрить правила, согласно которым все операции с криптовалютами будут проходить через российские кредитные организации. Минфин предлагает идентифицировать держателей криптокошельков и разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных.

По словам директора департамента финансовой политики министерства Ивана Чебескова, отсутствие регулирования криптовалют приведет к дестабилизации отрасли, увеличению теневой экономики и новым случаям мошенничества. По данным РБК, концепция Минфина в Центробанк еще не поступала.

В 2021 году капитализация крипторынка превысила 3 трлн долларов. Многие альткоины значительно подорожали. Россияне вложили в криптовалюты около 5 трлн рублей.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Минфин подготовил концепцию регулирования криптовалют в России
россия минфин криптовалюта биткоин
Комментировать